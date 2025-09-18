Metade dos professores jovens admite abandonar a profissão

18 set, 2025 - 18:08 • Fátima Casanova
Um estudo realizado por investigadores da Nova SBE e da Universidade do Minho identifica as principais preocupações dos professores, enquanto faz um retrato da classe.
Um dos dados em destaque mostra que um em cada cinco professores pondera abandonar a carreira nos próximos cinco anos, percentagem que sobe para 54% entre os docentes com menos de 30 anos.
Uma situação que, para o investigador João Cerejeiro, da Universidade do Minho, é “preocupante”. À Renascença, este professor sublinha que o país “já está a formar poucos professores face às necessidades e aqueles que estão a entrar na profissão, uma percentagem elevada, pondera sair”.
Uma circunstância que João Cerejeira justifica, dizendo que é “no início de carreira que os mais jovens têm mais possibilidades de escolha e alteração da sua vida profissional”.
Acresce o facto de “sete em cada 10 docentes planearem reformar-se assim que possível”.
Por outro lado, este estudo, encomendado pela Fundação Semapa – Pedro Queiroz Pereira, revela que entre os professores com 60 anos ou mais anos, 30% admitem prolongar a carreira além da idade mínima de reforma, motivados sobretudo pelo prazer em ensinar.
O estudo, apresentando esta quinta-feira em Lisboa, revela que entre os “desafios apontados pelos professores destacam-se duas dimensões: alunos com necessidades educativas especiais (NEE) e alunos imigrantes, que não têm o português como língua materna”, indica à Renascença, o investigador João Cerejeira.
Este professor concretiza que “nove em cada 10 professores tem, pelo menos, um aluno com NEE ou imigrantes que não têm o português como língua materna”.
Como recomendação, João Cerejeira diz que “haveria de fazer-se um investimento, seja de recursos pedagógicos, tecnológicos, mas também de mediadores e de técnicos de apoio para o caso dos alunos com NEE, onde essa carência foi mais apontada pelos professores do 1.º ciclo”.
Este professor da Universidade do Minho acrescenta que também é no 1.º ciclo, que há “uma maior prevalência de alunos com necessidades educativas especiais”.
Nestas declarações à Renascença, João Cerejeira indica ainda que entre as preocupações dos docentes está o elevado absentismo dos alunos: “metade dos professores reporta faltas sucessivas dos alunos, um terço conhece casos de violência entre os alunos e um decimo conhece casos de má nutrição, isto quer dizer que o ambiente dentro da escola é bastante diverso”.
Aos investigadores, os inquiridos apontaram a saúde mental e o bem-estar como as necessidades de intervenção mais urgentes na carreira docente, assim como o desenvolvimento de estratégias de sala de aula para lidar com a indisciplina.
Apesar das dificuldades, 81% dos professores afirmam que ser docente foi a sua primeira escolha profissional e 70% escolheriam novamente esta carreira.
São conclusões do inquérito, que foi aplicado a mais de quatro mil professores e diretores de escolas públicas e privadas de todo o país, um estudo encomendado pela Fundação Semapa – Pedro Queiroz Pereira, a investigadores da Nova School of Businesss and Economics e da Universidade do Minho.
O estudo “A Voz dos Professores” já está nas mãos do ministro da Educação, Fernando Alexandre.