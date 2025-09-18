Metade dos professores jovens admite abandonar a profissão

Uma circunstância que João Cerejeira justifica, dizendo que é “no início de carreira que os mais jovens têm mais possibilidades de escolha e alteração da sua vida profissional”.

Acresce o facto de “sete em cada 10 docentes planearem reformar-se assim que possível”.

Por outro lado, este estudo, encomendado pela Fundação Semapa – Pedro Queiroz Pereira, revela que entre os professores com 60 anos ou mais anos, 30% admitem prolongar a carreira além da idade mínima de reforma, motivados sobretudo pelo prazer em ensinar.

Professores denunciam falta de recursos para crianças com NEE

O estudo, apresentando esta quinta-feira em Lisboa, revela que entre os “desafios apontados pelos professores destacam-se duas dimensões: alunos com necessidades educativas especiais (NEE) e alunos imigrantes, que não têm o português como língua materna”, indica à Renascença, o investigador João Cerejeira.

Este professor concretiza que “nove em cada 10 professores tem, pelo menos, um aluno com NEE ou imigrantes que não têm o português como língua materna”.

Como recomendação, João Cerejeira diz que “haveria de fazer-se um investimento, seja de recursos pedagógicos, tecnológicos, mas também de mediadores e de técnicos de apoio para o caso dos alunos com NEE, onde essa carência foi mais apontada pelos professores do 1.º ciclo”.