Portugal recebe o mais relevante exercício aéreo do mundo. NATO afina resposta a "ataques reais"

20 set, 2025 - 21:30 • Liliana Monteiro
Se a partir deste domingo e até dia 3 de outubro olhar para o céu e vir passar aviões militares, não se assuste. Portugal recebe, pela quinta vez, o NATO Tiger Meet, o prestigiado exercício com chancela da Aliança Atlântica, sob organização da Força Aérea Portuguesa (FAP).
“São duas semanas de treino intensivo com o objetivo de reforçar a interoperabilidade entre as forças de 12 países. Significa que vamos treinar a capacidade de atuar em conjunto imitando situações próximas da realidade”, explica à Renascença a capitão Patrícia Fernandes, porta-voz da Força Aérea.
Entram neste exercício anual dez países da NATO - Portugal, Chéquia, França, Grécia, Itália, Polónia, Espanha, Turquia, Reino Unido e Alemanha (nação que realizou o exercício no último ano) - e dois parceiros: Áustria e Suíça.
A base de Beja vai ser o centro das operações. “Com 1.700 militares empenhados, são 1.400 os que vão estar diretamente a treinar em conjunto no exercício e os restantes em apoio”, explica a porta-voz da FAP.
Questionada sobre se o conflito da Rússia na Ucrânia traz alterações ao plano deste exercício, a capitão Patrícia Fernandes responde que se treina sempre num “cenário de conflito ficcionado muito próximo da realidade”.
Testa-se a defesa aérea integrada, luta aérea ofensiva, ataque e de apoio à componente terrestre e marítima, essenciais para dar resposta aos atuais desafios da defesa militar.
Entre os meios que vão participar no exercício da NATO destacam-se 59 caças, entre os quais F-16, F-18, JAS 39 Gripen, Eurofighter e Tornado, e também 16 helicópteros e várias aeronaves de transporte, reabastecimento aéreo e de controlo tático, como os aviões E-3A AWACS.
Portugal é o que dá maior contributo em número de meios. A Força Aérea contribui com 16 meios aéreos: nove F-16, um C-130, um KC390, três Koala, um P-3 Cup Orion, um helicóptero Merlin. A Marinha contribui com um Sea Linx.
Diferentes tipos de aparelhos que “os militares se propõem a operar em conjunto, apesar das características distintas que têm”.
O exercício NATO Tiger Meet é uma oportunidade única para se aprimorarem “técnicas, táticas e procedimentos em cenários que exigem soluções em múltiplos domínios”, diz a Força Aérea.
“O objetivo final é garantir que as forças aliadas estão preparadas para atuar em defesa da paz e estabilidade, essencial para responder e dissuadir ameaças e evitar conflitos”, explica a capitão Patrícia Fernandes.
Esta edição do NATO Tiger Meet "destaca-se pela integração de imagens satélite de muito alta resolução que vão ser utilizadas quase em tempo real para monitorizar as operações”, acrescenta.
Houve um esforço de integração das novas tecnologias numa operação que se quer cada vez mais completa e eficaz.
“Quando a aeronave parte para uma missão a tripulação vai já munida de informação mais próxima da realidade recolhida pouco tempo antes com recurso aos satélites”, explica.
Durante o evento, decorrem ainda dois exercícios sincronizados e integrados com o NTM25, nomeadamente o Ramstein Guard — do programa de treino de Guerra Eletrónica da NATO e o FAST EAGLE 25 – um exercício coordenado pela Célula de Planeamento Conjunta e com foco em Operações Especiais.
Criado e mantido pela NATO Tiger Association, o NTM25 remonta a sua origem a 1961, no tempo da chamada "Guerra Fria".
Este exercício reafirma o compromisso dos países parceiros para com a manutenção da paz, segurança e estabilidade, através da constante atualização e preparação conjunta das forças militares que permita dar resposta a qualquer cenário real.