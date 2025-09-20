Portugal recebe o mais relevante exercício aéreo do mundo. NATO afina resposta a "ataques reais"

Exercício usa mecanismo inédito de ciberdefesa e do espaço

“O objetivo final é garantir que as forças aliadas estão preparadas para atuar em defesa da paz e estabilidade, essencial para responder e dissuadir ameaças e evitar conflitos”, explica a capitão Patrícia Fernandes.

Esta edição do NATO Tiger Meet "destaca-se pela integração de imagens satélite de muito alta resolução que vão ser utilizadas quase em tempo real para monitorizar as operações”, acrescenta.

Houve um esforço de integração das novas tecnologias numa operação que se quer cada vez mais completa e eficaz.

“Quando a aeronave parte para uma missão a tripulação vai já munida de informação mais próxima da realidade recolhida pouco tempo antes com recurso aos satélites”, explica.

Durante o evento, decorrem ainda dois exercícios sincronizados e integrados com o NTM25, nomeadamente o Ramstein Guard — do programa de treino de Guerra Eletrónica da NATO e o FAST EAGLE 25 – um exercício coordenado pela Célula de Planeamento Conjunta e com foco em Operações Especiais.

Criado e mantido pela NATO Tiger Association, o NTM25 remonta a sua origem a 1961, no tempo da chamada "Guerra Fria".

Este exercício reafirma o compromisso dos países parceiros para com a manutenção da paz, segurança e estabilidade, através da constante atualização e preparação conjunta das forças militares que permita dar resposta a qualquer cenário real.