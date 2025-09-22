SNS no Interior em modo de espera: “Aqui, na Guarda, trato muito pouca coisa”

Com colegas, à saída do Instituto Politécnico da Guarda, onde estuda Gabriela Rocha, 19 anos, a jovem denuncia a falta de médicos na região. Deixou de ter fisiatra na ULS da Guarda e Gabriela passou a ter de ir da cidade mais alta para a Tocha. “A fisiatria é a única especialidade, ou das únicas especialidades, em relação à espinha bífida, que é a deficiência que eu tenho, na qual eu era seguida na Guarda”, começa por sublinhar Gabriela.

Portanto, Gabriela “só tinha consultas de fisiatria e tudo o resto era tratado em Coimbra", primeiro no Hospital Pediátrico e agora no Hospital Universitário de Coimbra.

“Soube há uns meses, poucos meses, que a fisiatra que eu tinha aqui na Guarda se reformou, pelo que não há profissionais na área em exercício da função na Guarda atualmente, o que me faz deslocar para a Tocha para tratar de um assunto que podia facilmente resolver num tempo muito mais curto aqui na Guarda", conta à Renascença.

"Já fui uma vez à Tocha porque era para tratar de um assunto específico, mas vou ter de lá ir uma outra vez porque marcaram uns exames de prevenção para saber se está tudo bem, portanto, já vão ser duas viagens, que poderiam não ser necessárias se houvesse mais especialidades aqui na Guarda, mais diversidade em termos médicos”, desabafa.

Maioria das especialidades só em Coimbra a mais de duas horas de viagem (só ida)

Na Guarda, Gabriela Rocha encontra poucas respostas para o diagnóstico de espinha bífida (uma má formação na coluna à nascença e irreversível). As deslocações para Coimbra são constantes.

“Aqui, na Guarda, trato muito pouca coisa. Só trato de assuntos com o médico de família, tenho consultas de psicologia, que já é um outro ramo, não tem nada a ver com a deficiência, com a espinha bífida."

As dificuldades, relata Gabriela, são muitas. "Tudo o que abrange a espinha bífida, a hidrocefalia, a neurocirurgia, a nefrologia, a espinha bífida em si, as consultas de espinha bífida em si, têm de ser todas em Coimbra. Eu já tive alta de ortopedia, mas, até ao momento da alta, também era em Coimbra. Até a oftalmologia, que não tem nada a ver e que é algo, digamos, que abrange muita gente, é mais complicado aqui na Guarda, portanto, aqui só conseguiria ir a clínicas privadas, pagando”, conta a jovem estudante da aldeia de Rabaça, concelho da Guarda.

O transporte é assegurado de forma gratuita pelo SNS, mas Gabriela assume o cansaço das longas viagens.

"É verdade que são duas horas ou mais e, principalmente para uma criança, eu agora já sou adulta, mas para uma criança de 2, 3 anos, 4, 5 fazer uma viagem de duas horas, às vezes numa maca, como eu fiz, porque já estive com gesso, fazer viagens para cá e para lá, e estar a perguntar de 10 em 10 minutos à minha mãe se demorávamos muito a chegar, acaba por ser stressante para a criança, para os pais, e acho que não há necessidade, podia haver um bocadinho mais de atenção nessas questões”, apela, salientando ainda o IP3, “como uma estrada de curvas e muito estreita, onde é difícil circular”.

“Retirar o que já tínhamos, como a fisiatria, é um retrocesso enorme”

“Não há mundos perfeitos”, sublinha, mas Gabriela gostava que olhassem mais para o Interior que tem lugar nas capas de revistas de turismo, mas não na saúde.

“Retirar aquilo que já tínhamos, como a fisiatria, foi um retrocesso enorme. Eu sei que também não se podem mudar as coisas de um dia para o outro, de facto é muito complicado, não se pode só dar atenção apenas a um dos problemas do país ou a uma zona, mas eu acho que começar a pensar nisso já era um passo importante. Acredito que haja mais pessoas como eu, mas que estejam numa situação a nível de lesão pior e penso que não será muito favorável a essas pessoas terem de fazer uma deslocação tão grande”, reitera.

Contactada a ULS da Guarda, fonte oficial afirma que “aumentar o número de médicos fisiatras na ULSG é uma prioridade do Conselho de Administração".

Além disso, responde à Renascença, "já foram abertos concursos em diversas ocasiões", mas, até ao momento, a vaga mantém-se em aberto.

Atualmente, os utentes daquela região "contam com um médico fisiatra do quadro, que disponibiliza três horas semanais à instituição, e com dois fisiatras prestadores de serviço, que têm assegurado sobretudo apoio à Consulta da Dor".

O Conselho de Administração continua "a envidar todos os esforços para reforçar o número de especialistas nesta área, mantendo contactos com o Colégio de Medicina Física e de Reabilitação para a angariação de profissionais", acrescentando que "o Hospital de Viseu tem recusado consultas provenientes da área de influência da Guarda, o que torna ainda mais urgente o reforço de recursos nesta especialidade”, conclui em nota enviada, após o contacto da Renascença.