"Ainda hoje temos pesadelos": desastre de Alcafache continua a assombrar bombeiros

António Carlos tinha acabado de entrar para os bombeiros, Sérgio Santos interrompeu a lua de mel para ajudar as vítimas do desastre ferroviário de Alcafache. Quatro décadas depois, as memórias e as marcas psicológicas daquele dia continuam gravadas na memória dos operacionais destacados para um dos piores acidentes com comboios em Portugal.



Os bombeiros da corporação de Nelas ainda têm guardadas imagens em vídeo do que viram e ouviram naquela tarde do dia 11 de setembro de 1985, registos de uma tragédia pela qual ninguém devia passar.

António Carlos tinha apenas 20 anos e acabado de fazer o exame para bombeiro, quando foi chamado ao acidente de Alcafache.

De vez em quando ainda sonho com isso. E ainda me vêm certas imagens

“Desde a primeira vez que começou a tocar a sirene, aos arranques, fardei-me, entrámos no carro. Quando chegámos ao local do acidente, deparámo-nos com uma coisa mesmo fora do comum. Eu nunca imaginava enfrentar uma coisa daquelas. Carruagens a arder, todas as pessoas em alto stress e depois quando entrámos nas carruagens para tentar tirar algumas pessoas que ainda estivessem vivas, percebemos que elas acabaram por se matar umas às outras a tentar fugir. Basta que muitos ficaram agarrados com as mãos nos corrimãos das carruagens e nós tivemos de andar a forçar as mãos desses corpos, para os poder tirar. É uma coisa que eu tenho na minha memória para o resto da minha vida”, descreve o antigo bombeiro, de 60 anos, sobre a violência do que viu, admitindo que ainda tem pesadelos com o acidente ferroviário na Linha da Beira Alta.

António Carlos lamenta, enquanto bombeiro, não ter tido apoio psicológico. “De vez em quando ainda sonho com isso. E ainda me vêm certas imagens, imagens que uma pessoa, pronto, engole em seco, fico meio triste por ver aquilo, mas temos de seguir a nossa vida. Nunca tive apoio psicológico. O nosso apoio psicológico foi a nossa mentalidade, que tivemos de seguir com a nossa vida para a frente. Nunca tivemos apoio de ninguém. Andámos muitos meses com aquele cheiro no nariz, sem conseguir comer carne”, recorda, emocionado.