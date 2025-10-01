Trinta mil aquistas em oito meses. Termas também fazem bem à saúde de Chaves

“Está a ser um ano fantástico”

De 1 de janeiro até 31 de agosto, passaram pelo balneário flaviense 30.271 pessoas, superando as 13.612 registadas em todo o ano de 2024. O bem-estar foi a área que mais evoluiu, com 28.041 aquistas, e a tendência é de crescimento nesse setor.

Em entrevista à Renascença, Brigite Gonçalves, administradora executiva das Termas de Chaves, refere que este “está a ser um ano fantástico, com números absolutamente históricos e com algumas novidades”.

Quais são as novidades?

As Termas de Chaves voltaram — pelo segundo ano consecutivo — a vencer o prémio 5 Estrelas Regiões, no segmento da saúde e bem-estar do termalismo. Além disso, no final de março foi inaugurada uma nova valência, única em Portugal continental: o Complexo Aquae Salutem.

Trata-se das primeiras piscinas termais ao ar livre do país. Mais do que piscinas, é um verdadeiro complexo, com cinco tanques dotados de hidrodinâmica, jacuzzis, jatos de água, labirinto sensorial, fonte de gelo, banho turco e sauna. Uma oferta diferenciada na área do bem-estar, cujo elemento distintivo é precisamente o facto de ser ao ar livre.

Fruto desta novidade, tem-se registado um número crescente de termalistas e visitantes. Todos os segmentos estão em crescimento: não só o novo complexo tem atraído muita gente, como também as duas áreas clássicas do balneário — terapêutica e spa/bem-estar — registam procura cada vez maior.

Em 2024, ao longo de todo o ano, receberam-se 13.600 aquistas. Já em 2025, até 31 de agosto, as visitas ultrapassaram as 30.000. É uma diferença avassaladora, um crescimento muito grande, que nos deixa, por um lado, muito contentes e orgulhosos; mas, por outro, também nos responsabiliza a prestar um serviço cada vez melhor, com qualidade, excelência e, sempre que possível, inovação.

O recorde atingido deriva muito do novo complexo?

Mais de 20.000 visitas foram, de facto, ao Aquae Salutem. Contudo, a análise estatística mostra que muitos aquistas complementam a experiência: fazem os seus 12 ou 15 dias de tratamento termal, mas não deixam de visitar o novo espaço. Outros vêm especificamente para conhecer o Aquae Salutem e acabam por experimentar também massagens ou outras valências das Termas de Chaves. O crescimento, portanto, é combinado e transversal aos diferentes segmentos.