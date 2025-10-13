Cabo Verde apurado para o Mundial: “Demorou muito, mas chegou o dia especial"

São praticamente 17h00 quando o hino de Cabo Verde é ouvido no café Sabores da Vida na Amadora. A casa está cheia. Do lado de dentro e de fora. As três televisões estão ligadas e todos cantam. Tantos vestem a camisola azul-escura e dourada dos tubarões africanos. A emoção é grande, a expectativa ainda maior. Podemos estar a hora e meia de ver a seleção apurar-se pela primeira vez para um Mundial. Há muitos copos de cerveja em cima das mesas num estabelecimento que abriu especialmente para assistir à história a acontecer. O ambiente no Estádio Nacional, em Santiago, é frenético. Mas por aqui não fica atrás. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“Bora, bora”, grita-se constantemente – em todas as ocasiões em que Cabo Verde se aproxima da baliza da frágil seleção de Essuatíni. É que a equipa que vem bem do sul do continente africano não ganhou qualquer jogo na qualificação: até ao momento tinha 6 derrotas e 3 empates. Um registo que choca com os 20 pontos já conquistados pelos líderes do grupo. “Estamos surpresos com tanta afluência, acredito que hoje tenhamos de reforçar o 'stock' e fechar mais tarde”, avança Alex, o dono do café, em prognóstico para o que havia de vir.

Aos 20 minutos, a primeira oportunidade flagrante. O número 9, Dailon Livramento, avançado do Casa Pia, não consegue marcar, mas leva à loucura os adeptos. A festa está aí à porta – já se adivinha. Mas no tempo de compensação da primeira parte parte-se ainda um prato, depois de o capitão Ryan Mendes ter tentado controlar uma bola já à beira da pequena área, perdendo a chance de fuzilar as redes contrárias. O intervalo chega num clima de enorme expectativa. Irá o apuramento ser conseguido? A resposta chega nos primeiros minutos da segunda etapa. Livramento não vacila à passagem do minuto 48 e Willy Semedo também não falha aos 54. Está 2-0 e a emoção é cada vez maior. Aos 77 minutos, gritam-se “olés” na Amadora, à medida que a bola vai girando de pé em pé, sempre em posse da seleção da casa.

