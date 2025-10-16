A apneia do sono ou a epilepsia têm relação com a doença mental? "Há um risco maior"

Doenças relativamente comuns, como a apneia do sono, a epilepsia ou a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) podem estar associadas a uma “elevada prevalência das perturbações psiquiátricas”, conclui um conjunto de estudos desenvolvidos pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), que analisou milhares de internamentos ocorridos em hospitais públicos portugueses entre 2008 a 2015.

Gonçalo Santos debruçou-se sobre a DPOC, uma doença que atinge 14% dos portugueses acima dos 45 anos e é a terceira mais mortal a nível mundial.

O consumo em excesso de tabaco ou a exposição a poluentes no ar provoca o equivalente a um “desabamento do pulmão”, explica o médico da FMUP, o que pode provocar sensação de falta de ar, bronquite crónica, enfisema pulmonar e tosse com expetoração.



Aquilo que se passa em Portugal é sempre a lógica de correr atrás do prejuízo - Gonçalo Santos

A pesquisa “avaliou retrospetivamente mais de 66 mil internamentos de pessoas acima dos 40 anos por DPOC”, explica um comunicado da FMUP.

Os resultados mostram que dois em cada cinco doentes tinham também uma ou mais perturbações psiquiátricas, incluindo ansiedade, neuroses e abuso de substâncias.

A “calamidade” da (falta) de tratamento da doença mental

Este resultado é relevante num país que continua a desvalorizar a saúde mental, explica o médico e investigador: “Aquilo que se passa em Portugal é sempre a lógica de correr atrás do prejuízo”.