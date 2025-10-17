Ivo Rosa admite agir contra o Estado se "achar que foi cometida alguma ilegalidade" nos inquéritos-crime contra si

Questionado diretamente pela Renascença se tenciona apresentar uma queixa contra o Estado português, caso chegue à conclusão - depois de consultar os inquéritos - de que que existiu alguma ilegalidade, Ivo Rosa não afasta a hipótese: "Primeiro tenho de ver a natureza dos atos processuais, o conteúdo dos atos processuais, a forma como foram praticados, as circunstâncias que foram praticados, e depois ver quais são as formas de reação quanto a essa situação, na eventualidade de achar que foi cometida alguma ilegalidade".

A Renascença também quis saber se o juiz acredita que está a ser alvo de alguma perseguição, tendo em conta as criticas que lhe foram dirigidas, publicamente, após a instrução do processo "Operação Marquês". Ivo Rosa dá uma resposta enigmática: "Não faço ideia. Sem ver os processos, sem saber o conteúdo e a origem dos mesmos, quando é que tiveram origem, e quem é que determinou a abertura, não posso fazer qualquer relação entre uma coisa e outra, pelo menos para já".

Questionado pela Renascença, Ivo Rosa não se quis pronunciar sobre a Operação Marquês, porque à luz dos estatutos não pode comentar casos concretos.



Confirma que os seus pedidos para consultar os inquéritos-crime de que foi alvo já foram enviados por e-mail, há quase duas semanas, e continua a aguardar por uma decisão?

Efetivamente dirigi esse pedido aos serviços do Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça. Pedi a informação não só dos processos e os respetivos números que existiam no Ministério Público, junto do Supremo Tribunal de Justiça, bem como o acesso ao mesmo.

No dia 7 de outubro obtive a resposta dos serviços do Ministério Público junto do Supremo de que existiam três inquéritos que estariam ativados, e os respetivos números, e que o pedido de consulta tinha sido reencaminhado para cada um dos processos, para efeitos de apreciação e decisão sobre o meu pedido de consulta.

Dirigi o mesmo pedido de informação à Procuradoria-Geral da República, e aí é que recebi a informação de que pedido tinha que ter sido feito por um documento assinado, por via eletrónica ou assinado presencialmente. Na sequência disso, já me informaram que o pedido foi reencaminhado para o Ministério Público, junto do Supremo [Tribunal de Justiça], e para a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa e, portanto, que nessa sequência iriam dar andamento aos pedidos solicitados.

E já teve resposta?

Até o momento, continuo a aguardar a resposta ao pedido de, não só se existem mais alguns inquéritos, para além daqueles três que o Ministério Público junto do Supremo identificou, bem como - e para mim é o mais importante - o acesso aos respetivos processos, a todos os processos.

Passa-lhe pela cabeça que a resposta possa ser não?

Não. Está previsto na lei que eu tenho o direito - eu e qualquer cidadão visado numa investigação - de acesso à informação e aos processos. Obviamente que não me passa pela cabeça, nem acredito que essa resposta vá nesse sentido. Continuo a aguardar por essa resposta. O despacho a incidir sobre aquele pedido, é um despacho simples. É a dizer: "autorizo a consulta".