“A verdade tem de vir ao de cima”. Dezenas em homenagem a Odair Moniz um ano após a morte

[Atualizado às 18h40]

Dezenas de pessoas participaram esta tarde numa homenagem a Odair Moniz, o jovem cabo-verdiano que morreu há quase um ano, após ter sido baleado pela PSP no bairro da Cova da Moura, na Amadora.

Entre um almoço, música e alguns discursos, os ativistas no movimento Vida Justa e moradores do bairro social juntaram-se para a homenagem ao imigrante cabo-verdiano de 43 anos, morto pelas autoridades a 21 de outubro de 2024, que incluiu um grande mural numa parede de um prédio, no qual figuram também outros três jovens do bairro, que morreram novos.

Um deles, Carlos Reis (conhecido por PTB) foi morto em 2003 num outro caso de violência policial, que os moradores quiseram recordar.

Os tumultos que se realizaram há um ano, dos quais o movimento Vida Justa se demarca, estão relacionados com a figura de Odair Moniz.