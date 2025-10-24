Não se esqueça: relógios atrasam uma hora no domingo em Portugal

A ministra lembrou que o fim do ajuste no relógio já esteve em vigor, entre 1992 e 1996, durante o governo de Aníbal Cavaco Silva, mas numa versão diferente: durante esse período, Portugal adotou o fuso horário da Europa Central, com Lisboa a ter a mesma hora de Madrid, Paris, Berlim ou Bruxelas.

As declarações surgiram em reação à intenção de Espanha em querer acabar com a mudança de horário em outubro e março, com o primeiro-ministro Pedro Sánchez a defender que a medida em vigor tem um impacto negativo na saúde e vida das pessoas.

A abolição da mudança de hora na União Europeia foi aprovada pelo Parlamento Europeu em 2019, mas nunca chegou a entrar em vigor, esperando-se que acontecesse em 2021. Isto porque os Estados-membro não se entenderam: alguns países queriam manter a mudança de horário, outros preferiam ficar no horário de verão e outros no horário de inverno.

O Brasil, por exemplo, foi um dos países a extinguir o horário de verão, em 2019, tal como a Rússia, em 2014, ou a Turquia, em 2016.