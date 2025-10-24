Menu
Não se esqueça: relógios atrasam uma hora no domingo em Portugal

24 out, 2025 - 06:55 • Diogo Camilo

Quando forem 2h00 da manhã de domingo, os relógios vão andar para trás até às 1h00. Fim da mudança de hora está a ser discutida na União Europeia, mas ainda não é este ano que avança.

Quando os relógios baterem as 02h00 da madrugada deste domingo, será tempo de dar início ao horário de inverno e atrasar uma hora para as 01h00.

O atraso dos relógios vai acontecer em Portugal Continental e na Madeira. Nos Açores, os relógios atrasam à mesma hora: as 1h00 em Ponta Delgada vão passar para as 0h00.

A mudança significa que haverá mais uma hora durante a noite, com a hora de verão a voltar a 30 de março de 2026.

A diretiva que regula os horários tem estado a ser escrutinada nos últimos anos e o fim da mudança de hora tem sido estudado. Esta semana, a ministra do Ambiente admitiu que existem "vantagens" em acabar com esta alteração dos horários, mas reconhece "alguns benefícios" a nível ambiental e energético no atual modelo.

A ministra lembrou que o fim do ajuste no relógio já esteve em vigor, entre 1992 e 1996, durante o governo de Aníbal Cavaco Silva, mas numa versão diferente: durante esse período, Portugal adotou o fuso horário da Europa Central, com Lisboa a ter a mesma hora de Madrid, Paris, Berlim ou Bruxelas.

As declarações surgiram em reação à intenção de Espanha em querer acabar com a mudança de horário em outubro e março, com o primeiro-ministro Pedro Sánchez a defender que a medida em vigor tem um impacto negativo na saúde e vida das pessoas.

A abolição da mudança de hora na União Europeia foi aprovada pelo Parlamento Europeu em 2019, mas nunca chegou a entrar em vigor, esperando-se que acontecesse em 2021. Isto porque os Estados-membro não se entenderam: alguns países queriam manter a mudança de horário, outros preferiam ficar no horário de verão e outros no horário de inverno.

O Brasil, por exemplo, foi um dos países a extinguir o horário de verão, em 2019, tal como a Rússia, em 2014, ou a Turquia, em 2016.

