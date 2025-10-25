"Sempre que Portugal não teve hora de verão, a experiência foi abandonada passado uns anos"​

Numa altura em que o fim da mudança de hora volta a estar em cima na mesa, e no dia antes dos ponteiros do relógio atrasarem uma hora, o antigo diretor do Observatório Astronómico de Lisboa defende que a "melhor alternativa" para Portugal deve ser o atual horário de inverno como base, por "estar mais próximo do horário solar", mas com o fim do tradicional "horário de verão" em setembro - e não em outubro.

À Renascença, Rui Agostinho afirma que a saída do "horário de verão" no final de outubro é "muito complicada e explica porquê.

"Neste momento às sete da manhã ainda está escuro no céu. Estamos a ter em outubro aquilo que mais ou menos depois teremos novamente em dezembro. O amanhecer é extremamente tardio, muito tardio mesmo, e sente-se muito a transição do horário de sexta-feira para o horário de segunda-feira", diz, referindo que, se a mesma acontecer em setembro é "mais pacífica" devido à temperatura.

O professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa lembra ainda que Portugal já passou por situações em que adotou o fuso horário da Europa Central, com Lisboa a ter a mesma hora de Madrid, Paris ou Berlim, e que as experiências nunca correram bem.

"A história da experiência do povo português é de que, quando passaram por um regime sem hora de verão, essa experiência foi abandonada passado uns anos. Muitas vezes passados dois ou três anos", afirma Rui Agostinho, doutorado em Astronomia, defendendo a mudança de hora "para proporcionar a luz do sol" que esteja "associada a uma hora de relógio em que as pessoas têm atividade".