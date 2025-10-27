Uma das primeiras mulheres PSP só passou uma multa e foi por causa de um piropo

Em Alcambar, concelho de Arruda dos Vinhos, está o Lar da Santa Casa da Misericórdia e, à entrada, a acabar de acender mais um cigarro, está uma das primeiras mulheres agentes da PSP em Portugal. Durante os 39 anos de carreira, Ercília Louro passou apenas uma multa e foi a um homem que, ao vê-la de farda, lhe atirou um piropo.

Tinha então 22 anos e trabalhava na Divisão de Trânsito de Santa Marta, em Lisboa. O caso terminou na esquadra por desacato à autoridade. “Havia sempre aqueles que gostavam e os que não gostavam... Eu ia na Avenida da Liberdade, e vem um senhor no passeio, e, quando se foi aproximando, mandou-me um piropo, (que prefiro não reproduzir). Eu parei e levei-o para a esquadra, por desacato à autoridade”.

Hoje, com 81 anos, recorda que fez parte da primeira centena de mulheres a ingressar na PSP, no ano de 1972. Um recorte de jornal do "Diário de Notícias" com o aviso de que a PSP procurava mulheres foi ter lhe às mãos pelo marido e nem pensou duas vezes.

"Vinha no jornal, o pedido para mulheres polícia, no "Diário de Notícias", e eu pensei nem é tarde nem é cedo. Inscrevi-me, chamaram-me passado três meses e em março de 72 já estava a jurar bandeira frente aos Jerónimos", conta com visível satisfação.