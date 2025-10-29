Operação Lex. Julgamento de alegada viciação de processos arranca quase nove anos depois

O julgamento da "Operação Lex" começa esta quarta-feira e senta 16 pessoas no banco dos arguidos. Entre elas estão Vaz das Neves, juíz jubilado, Rui Rangel, desembargador expulso da magistratura, Fátima Galante, juíza aposentada de forma compulsiva, o antigo presidente do Benfica Luís Filipe Vieira e o empresário de futebol José Veiga.

Rui Rangel é o principal arguido, a alegada atuação cruza-se com os magistrados e dirigentes desportivos, num alegado esquema de viciação de processos. Agiria em concluio com, o na altura presidente do Tribunal da Relação, Vaz das Neves.

Terão sido cometidas interferências num processo do filho de Luis Filipe Vieira e terão circulado entre contas valores avultados alegadamente enviados pelo empresário de futebol José Veiga em troca de alegados favores judiciais.

Que crimes vai julgar?

Em causa suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder, usurpação de funções, para a obtenção de vantagens indevidas, para si ou para terceiros, falsificação de documentos, fraude fiscal, branqueamento.

O ministério público diz que utilizaram as funções para obter vantagens indevidas não só para si como para terceiros num montante superior a 1,5 milhões de euros.

Este processo judicial levanta suspeitas sob a distribuição judicial de alguns processos, ou seja, a atribuição do juiz decisor de quatro processos entre os anos de 2013 e 2015. O objetivo seria entregar os casos a juízes predefinidos.

Segundo a acusação, em causa está a distribuição de um processo de Rui Rangel contra o Correio da Manhã e um outro caso em que Rui Rangel terá pedido para acelerar um processo fiscal do presidente do Benfica.