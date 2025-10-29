Operação Lex. Julgamento de alegada viciação de processos arranca quase nove anos depois

O Julgamento Lex começa esta quarta-feira e senta no banco dos arguidos 16 pessoas. Entre elas estão Vaz das Neves, juíz jubilado, Rui Rangel, desembargador expulso da magistratura, Fátima Galante, juíza aposentada de forma compulsiva, o antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira e o empresário de futebol José Veiga.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Rui Rangel é o principal arguido, a alegada atuação cruza-se com os magistrados e dirigentes desportivos, num alegado esquema de viciação de processos. Agiria em concluio com, o na altura presidente do Tribunal da Relação, Vaz das Neves.

Terão sido cometidas interferências num processo do filho de Luis Filipe Vieira e terão circulado entre contas valores avultados alegadamente enviados pelo empresário de futebol José Veiga em troca de alegados favores judiciais.

Que crimes vai julgar:

Em causa suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder, usurpação de funções, para a obtenção de vantagens indevidas, para si ou para terceiros, falsificação de documentos, fraude fiscal, branqueamento.

O ministério público diz que utilizaram as funções para obter vantagens indevidas não só para si como para terceiros num montante superior a 1,5 milhões de euros.

Este processo judicial levanta suspeitas sob a distribuição judicial de alguns processos, ou seja, a atribuição do juiz decisor de quatro processos entre os anos de 2013 e 2015. O objetivo seria entregar os casos a juízes predefinidos.

Segundo a acusação, em causa está a distribuição de um processo de Rui Rangel contra o Correio da Manhã e um outro caso em que Rui Rangel terá pedido para acelerar um processo fiscal do presidente do Benfica.

Vários coletivos foram já atribuídos:

Este caso chegou a ter vários coletivos de juízes atribuídos que foram sendo substituídos face às sucessivas jubilações de magistrados nos últimos anos. O Coletivo ficou definido em maio deste ano: Relator José Piedade, Adjuntos Jorge Gonçalves e Ernesto Nascimento.

O inquérito começou no ano de 2016 fruto de uma certidão extraída do caso Operação Rota do Atlântico quando esta investigava crimes com ligação internacional que envolvia já alguns dos arguidos ligados ao desporto. Foi das últimas investigações da procuradora Maria José Morgado.

Por se tratarem de juízes desembargadores, à altura dos factos, o julgamento realiza-se no Supremo Tribunal de Justiça.

“A primeira sessão do julgamento terá lugar na sala de audiências do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e prosseguirá depois nas instalações do Tribunal Militar de Lisboa, no Campo de Santa Clara”, anunciou o STJ.

Quem são os principais arguidos e por que crime respondem:

Rui Rangel - dois crimes de corrupção passiva, quatro de abuso de poder, um de recebimento indevido de vantagem, um de usurpação de funções, seis de falsificação de documento, seis de fraude fiscal e um de branqueamento. Vinte e um crimes.

Fátima Galante - um crime de corrupção, um de abuso de poder, seis de fraude fiscal e um de branqueamento. Nove crimes.

Luís Vaz das Neves - dois crimes de abuso de poder e um de corrupção passiva. Três crimes.

Luís Filipe Vieira - recebimento indevido de vantagem.

José Veiga - um crime de corrupção ativa.