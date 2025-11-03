Espaço

Clarão, meteoro ou bólide? O que iluminou os céus de Portugal este domingo?

03 nov, 2025 - 19:22 • Diogo Camilo

Uma bola de fogo surgiu pelos céus ao final da tarde deste domingo e foi vista um pouco por todo o país. Meteoro especialmente brilhante entrou pela Lousã com uma luminosidade "maior do que a da lua cheia" e extinguiu-se perto de Coimbra.

Se reparou numa bola de fogo a passar pelo céu por volta das 19h40 deste domingo, dia 2 de novembro, não está sozinho. Este clarão foi avistado em diversos pontos de Portugal e Espanha e surgiu perto da Lousã, no distrito de Castelo Branco, até se extinguir perto de Coimbra.

Como se formou?

A formação de um meteoro tem a ver com a sua entrada na atmosfera da Terra: os corpos celestes que navegam pelo espaço são chamados de meteoróides, se tiverem menos de 10 metros, ou de asteróides se tiverem uma maior dimensão; quando ultrapassam a atmosfera terrestre passam a designar-se de meteoros.

Se cair na Terra, os detritos passam a chamar-se de meteoritos. Mas muitas vezes eles apenas se vão "degradando" ou "queimando", dando origem à iluminação que vemos nos céus - e àquilo que chamamos de estrelas cadentes.


Onde surgiu?

Segundo o projeto SMART do Instituto de Astrofísica da Andaluzia, o meteoro entrou na atmosfera "a aproximadamente 81 mil quilómetros por hora" com uma altitude de cerca de 97 quilómetros sobre a Lousã, em Castelo Branco.

Em poucos segundos, moveu-se para noroeste até se extinguir a uma altura de cerca de 43 quilómetros sobre Amiosinho, em Coimbra.

A luminosidade, que permitiu que fosse observada durante vários segundos, é "maior do que a da lua cheia".

Como lhe chamamos? Meteoro ou bólide?

A diferença entre um meteoro ou um bólide está em quão brilhante a bola de fogo é.

Por exemplo, todos nos lembramos do clarão do último ano, em maio de 2024, um fenómeno que foi visto por todo o país.

Um bólide é definido como uma subcategoria de meteoro excepcionalmente brilhante e luminoso.

Fenómenos como este surgem quando fragmentos de rocha espacial entram na atmosfera terrestre a alta velocidade, com o meteoro a queimar-se devido ao atrito com o ar e a produzir uma luz intensa que é possível ver a grandes distâncias.

Quão mais brilhante for, a uma maior distância consegue ser visto. No caso do clarão do ano passado, houve relatos de avistamentos desde o sul de França até ao Algarve.

