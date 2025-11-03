Clarão, meteoro ou bólide? O que iluminou os céus de Portugal este domingo?

Se reparou numa bola de fogo a passar pelo céu por volta das 19h40 deste domingo, dia 2 de novembro, não está sozinho. Este clarão foi avistado em diversos pontos de Portugal e Espanha e surgiu perto da Lousã, no distrito de Castelo Branco, até se extinguir perto de Coimbra.

Como se formou?

A formação de um meteoro tem a ver com a sua entrada na atmosfera da Terra: os corpos celestes que navegam pelo espaço são chamados de meteoróides, se tiverem menos de 10 metros, ou de asteróides se tiverem uma maior dimensão; quando ultrapassam a atmosfera terrestre passam a designar-se de meteoros.

Se cair na Terra, os detritos passam a chamar-se de meteoritos. Mas muitas vezes eles apenas se vão "degradando" ou "queimando", dando origem à iluminação que vemos nos céus - e àquilo que chamamos de estrelas cadentes.