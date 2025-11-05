Joe escapou da invasão da Ucrânia, mas três anos depois a AIMA tirou-lhe a proteção temporária. “É reviver o trauma da guerra”

Propina dez vezes superior ao normal

O estatuto de proteção temporária permite aos estudantes que fugiram ao conflito iniciado em 2022 frequentar o ensino superior em condições idênticas às dos cidadãos portugueses.

Com a mudança agora comunicada pela AIMA, eles podem, na melhor das hipóteses, passar a ter um estatuto igual ao de qualquer outro estudante internacional, confirma o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.

Neste novo quadro, o valor da propina muda de forma radical podendo ser superior a dez vezes o valor atual. Ou seja, do custo máximo de propina de 697€ passa a poder estar acima de 7.000€. Um pagamento incomportável para a maioria.

O presidente do organismo que coordena e representa as universidades garante que foram feitos contactos com a AIMA “há cerca de um mês”, onde foram discutidas “as dificuldades enfrentadas pelos estudantes internacionais”. No entanto, não foram “feitos progressos”.

Agora que já tinha começado a recuperar, estou a sofrer um novo choque - Joe

Paulo Jorge Ferreira afirma, em mensagens trocadas com a Renascença, que a hipótese das universidades encontrarem forma de prescindir de uma parte do pagamento da propina não se coloca.

“A única solução”, diz o também reitor da Universidade de Aveiro, seria a AIMA continuar a atribuir aos estudantes não ucranianos que fugiram da guerra “um estatuto análogo aos de nacionalidade ucraniana. Como fazia até aqui.”

A situação destes estudantes foi conhecida depois de o jornal Público ter dado conta que o Estado tinha intenção de cancelar o estatuto a um grupo de estudantes deslocados, dando conta do caso de três alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, naturais da Nigéria.

Na última semana, a Universidade de Coimbra confirmou que retirou o estatuto de proteção temporária a 37 estudantes estrangeiros e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina estimou também a expulsão de 45 estudantes.

Numa primeira reação, o governo declarou estar a avaliar se os estudantes cumprem os requisitos para obter a autorização de residência e continuar no país, enquanto o PS acusou o executivo de "desumanidade atroz".

