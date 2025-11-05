Joe escapou da invasão da Ucrânia, mas três anos depois a AIMA tirou-lhe a proteção temporária. “É reviver o trauma da guerra”

05 nov, 2025 - 09:30 • Miguel Marques Ribeiro
“Quando a guerra começou fomos surpreendidos na cama”, lembra Joe. Eram “quatro, cinco da manhã” e este nigeriano de 28 anos estava em Kiev a estudar economia, nessa madrugada em que as tropas russas atravessaram a fronteira, dando início a uma das maiores crises políticas e humanitárias na Europa desde a Segunda Grande Guerra Mundial.
A solução foi fugir. “Estava tudo bloqueado, então comecei a viagem pelo próprio pé naquele primeiro dia da guerra”, explica o jovem. “Foi uma experiência horrível, sabes? Não é algo que eu queria recordar, sequer. Foi terrível”.
Tal como Joe, outros estrangeiros a estudar na Ucrânia, a maioria de origem africana e magrebina, foram recebidos em Portugal depois do dia 24 de fevereiro de 2022 e continuaram os estudos ao abrigo do estatuto de proteção temporária concedido pelo Estado português.
Acho que estão todos devastados neste momento - Joe
No entanto, muitos enfrentam agora uma decisão da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) que está a colocar um enorme ponto de interrogação sobre o seu futuro.
Imigração
A Associação Nacional de Estudantes de Medicina pe(...)
O organismo começou a comunicar desde agosto o fim do estatuto de proteção temporária a vários estudantes. Uma decisão que caiu como um balde de água fria. “Acho que estão todos devastados neste momento”, declara Joe.
Para este jovem, que acabou em julho o curso de gestão hoteleira, o impacto é semelhante ao sentido no início da guerra. “É muito traumático, sabes, é um grande choque. Quando a guerra começou fomos surpreendidos. Portanto, é igual ao que está a acontecer agora. Porque as pessoas que estão a receber estas mensagens também estão em choque, porque ninguém estava à espera de voltar a viver uma situação destas. É horrível".
Joe, que confirmou ter sido notificado pela AIMA sobre o fim do estatuto de proteção temporária, defende que a decisão das autoridades portuguesas obriga os jovens estudantes a “reviver o trauma” sentido com a guerra. “É como se as obrigasses a repensar a vida por completo. É como se elas tivessem que recomeçar do zero mais uma vez.
O nigeriano sublinha que “há pessoas que já avançaram nos estudos, algumas estão quase a concluir”. O revés pode ter um impacto duradouro para muitos deles, do ponto de vista emocional e até psicológico: “Levei algum tempo para me refazer totalmente do choque. Agora que já tinha começado a recuperar, estou a sofrer um novo choque. É difícil, muito, muito difícil”.
O estatuto de proteção temporária permite aos estudantes que fugiram ao conflito iniciado em 2022 frequentar o ensino superior em condições idênticas às dos cidadãos portugueses.
Com a mudança agora comunicada pela AIMA, eles podem, na melhor das hipóteses, passar a ter um estatuto igual ao de qualquer outro estudante internacional, confirma o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.
Neste novo quadro, o valor da propina muda de forma radical podendo ser superior a dez vezes o valor atual. Ou seja, do custo máximo de propina de 697€ passa a poder estar acima de 7.000€. Um pagamento incomportável para a maioria.
O presidente do organismo que coordena e representa as universidades garante que foram feitos contactos com a AIMA “há cerca de um mês”, onde foram discutidas “as dificuldades enfrentadas pelos estudantes internacionais”. No entanto, não foram “feitos progressos”.
Agora que já tinha começado a recuperar, estou a sofrer um novo choque - Joe
Paulo Jorge Ferreira afirma, em mensagens trocadas com a Renascença, que a hipótese das universidades encontrarem forma de prescindir de uma parte do pagamento da propina não se coloca.
“A única solução”, diz o também reitor da Universidade de Aveiro, seria a AIMA continuar a atribuir aos estudantes não ucranianos que fugiram da guerra “um estatuto análogo aos de nacionalidade ucraniana. Como fazia até aqui.”
A situação destes estudantes foi conhecida depois de o jornal Público ter dado conta que o Estado tinha intenção de cancelar o estatuto a um grupo de estudantes deslocados, dando conta do caso de três alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, naturais da Nigéria.
Na última semana, a Universidade de Coimbra confirmou que retirou o estatuto de proteção temporária a 37 estudantes estrangeiros e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina estimou também a expulsão de 45 estudantes.
Numa primeira reação, o governo declarou estar a avaliar se os estudantes cumprem os requisitos para obter a autorização de residência e continuar no país, enquanto o PS acusou o executivo de "desumanidade atroz".
O secretário-geral do PS vai enviar uma carta ao G(...)
Contactada pela Renascença, fonte da reitoria da Universidade do Porto (UP) garante que os serviços ainda não receberam a comunicação da AIMA. “Não recebemos nenhuma notificação”.
Segundo um levantamento feito pela UP há cerca de 45 estudantes a quem foi retirada a proteção temporária. “Não mudámos ainda nada” e “não houve alteração de estatuto” destes estudantes para o de estudante internacional.
Essa mudança, no entanto, acabará por ter que se fazer mais ou mais cedo, pois “decorre da lei”, admite a referida fonte.
A reitoria da UP reconhece que o “assunto é complexo”, e pretende que seja tomada uma “posição de conjunto” do ensino superior português através do CRUP.
Uma réstia de esperança para jovens como Joe, que, apesar da retirada de apoio, não poupa nos elogios a Portugal: “O país tem ajudado muito todas estas pessoas que vieram da Ucrânia”.O regresso à Nigéria é que está fora de questão: “Há muitos problemas lá, de sequestros, assassinatos. Só com a graça divina é que se consegue sobreviver. Se fosse para lá tinha de começar a viver com medo outra vez”. O projeto que tem em mente é abrir um restaurante de comida africana.