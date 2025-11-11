Ano Novo, novo processo judicial contra o Estado "por falta de ambição climática"

11 nov, 2025 - 07:30 • José Pedro Frazão
Aqui, o combate climático segue as regras do Direito. A associação Último Recurso aposta na responsabilização dos Estados pela inação ou falta de ambição nas metas climáticas.
Enquanto prepara um segundo processo contra o Estado português e tenta forçar as autarquias a publicar os seus planos climáticos, a organização liderada por Mariana Gomes está na COP30 a pedir mudanças na forma de organizar as Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas.
Em entrevista à Renascença, a jovem jurista que preside à organização explica as alternativas ao modelo das COP, relata o andamento dos processos intentados contra o Estado e avalia o impacto do parecer publicado em julho pelo Tribunal Internacional de Justiça, a pedido da Assembleia Geral das Nações Unidas, sobre a responsabilidade dos Estados em matéria de combate às alterações climáticas.
O que leva à presença da Último Recurso na COP30 no Brasil?
Viemos entregar um grande manifesto de reforma das COP. Esta é a 30.ª conferência pelo clima e chegámos a um ponto em que é claro que vamos ultrapassar o limite dos 1.5 graus de temperatura no final do século. Portanto, fica claro que o processo da COP falhou.
Mais do que continuarmos nesta lógica de negociação, precisamos de dar um passo atrás. Pensar o processo da negociação para depois conseguir dar dois passos à frente.
Ainda agora ao começar a COP30, já consideram que o processo falhou?
Sim, referimo-nos à forma como a COP está definida. Dou o exemplo da presidência da COP, que é rotativa, anual, sem qualquer tipo de seleção do país onde se realiza. As últimas três COP foram dinamizadas em países com traços autoritários e ditatoriais, em nada alinhados com metas climáticas. Este ano tivemos a sorte da COP acontecer num país democrático, mas a seleção da própria presidência da COP é um problema.
A Último Recurso vem propor que a presidência não seja anual nem distribuída apenas por um país, mas distribuída por três Estados: um país desenvolvido, um país vulnerável e um país em desenvolvimento. Isto permite uma maior coesão política em todo o processo da COP.
Que outras soluções alternativas ao modelo existente vêm propor?
Temos neste momento um gravíssimo problema nos métodos de votação das COP. Todas as decisões têm de ser tomadas com base no consenso, o que faz com que muitas vezes as negociações fiquem estagnadas ou países com grande capacidade bloqueiem as negociações.
A Último Recurso vem propor a institucionalização de um método que, em diplomacia climática, se chama de ‘standing aside’. Isto significa que um país pode dizer que não aceita determinada posição negocial, mas não veta ou não se opõe ao ponto de esta negociação não avançar.
Isto é importante, porque as COP não são só diplomacia climática, mas um reflexo da política nacional num espaço multilateral. Portanto, muitas vezes é possível que exista um distanciamento político havendo uma aproximação diplomática.
As vossas propostas são partilhadas por outras associações congéneres?
Esta posição vem no seguimento da carta lançada no ano passado durante a COP 29, no Azerbaijão, por vários líderes internacionais que propunham uma série de reformas da COP necessárias para não atingirmos os aumentos-limite das temperaturas.
No seguimento desta carta, viemos tentar clarificar como esta reforma poderia concretizar-se de um ponto de vista jurídico. O manifesto da Último Recurso, já publicado, vai ser entregue também na COP30 aos negociadores e líderes.
Sabemos que a defesa de uma reforma da COP é unânime, porque na conferência de órgãos subsidiários que acontece sempre em Bona em junho, antes das COP, esta reforma era já um tema dentro da negociação. Como? É essa resposta tentamos dar aqui.
Esta é a primeira COP após o histórico parecer do Tribunal Internacional de Justiça que, em julho, determinou que a inação contra as alterações climáticas responsabiliza os Estados, obrigando-os a agir e até pode levar a indemnizações a países lesados. Que impacto terá a decisão do ICJ nesta COP30?
Acreditamos que, em primeiro lugar, terá um impacto muito grande na forma como as partes vão interpretar a entrega total das Contribuições Nacionalmente Determinadas, os chamados NDC [de redução de emissões]. O Tribunal vem afirmar que os países com maior responsabilidade histórica devem aumentar o seu nível de ambição e, consequentemente, elevar as suas Contribuições Nacionalmente Determinadas. Isto significa que os países historicamente excluídos ou sub-representados nas negociações climáticas - como as pequenas ilhas ou os países do sul global - não estão sozinhos agora.
O parecer reforça a ideia de que o financiamento climático, a transferência da tecnologia do Norte para o Sul e o apoio à adaptação climática, são obrigações dos países do Norte global. O que mais uma vez é histórico, porque tem sido uma luta até esta COP.
Um outro ponto muito importante é a questão dos direitos humanos. Muitas vezes, nas salas de negociações, é muito difícil ainda fazer-se a ligação direta entre a omissão climática e os direitos humanos. Desta vez não há absolutamente nenhuma dúvida. Todos os países agora têm um dever jurídico - que é uma palavra muito importante - de prevenir estes danos. E se não os prevenirem, poderá haver consequências jurídicas. O parecer veio mesmo na altura certa, porque coincide com nova entrega das contribuições de reduções de emissões dos países.
A decisão do Tribunal Internacional de Justiça guia-se pelo limite de temperatura a 1,5 graus centígrados, mas estamos acima desse objetivo neste momento. O que é que legalmente podem fazer ao abrigo do parecer do TIJ?
Desde logo podemos exigir mais ambição por parte do nosso Estado. A Último Recurso já afirmou várias vezes que a meta de 55% de redução de gases com efeito de estufa de Portugal para 2030 não é suficiente. Há vários cálculos matemáticos que indicam que, se todos os países tivessem o mesmo nível de ambição climática de Portugal, nós chegaríamos ao final do século com um aumento de temperatura não de 1.5, mas de 2 a 3 graus. Isto é problemático.
Se conseguirmos provar em tribunal como é que esta ‘matemática’ afeta o nosso direito humano a um clima estável e saudável, então conseguimos obrigar o Estado português a aumentar o seu nível de ambição. Na verdade, isto não é novo, porque foi feito principalmente na Alemanha e na Holanda.
Imaginemos que Portugal aprova um grande projeto de exploração de petróleo no Algarve. Sabemos que este projeto iria gerar uma quantidade absurda de emissões de gases com efeito de estufa. Através deste parecer do TIJ, sabemos agora que o próprio Estado teria o dever de impedir que isto acontecesse. Portanto, se o Estado não fizesse nada, e se ainda por cima aprovasse o projeto, o cidadão teria o direito de dizer que, em linha com o Acordo de Paris e o objetivo de limitar o aumento a 1.5 graus, esse projeto não estaria de acordo com os seus direitos.
Por fim, imaginemos que o Estado tinha conhecimento de uma grande exploração não autorizada ou que, por exemplo, grandes poluidores portugueses estariam efetivamente a emitir mais do que devem fazer em 2025. O Estado teria agora também o dever de impedir esta emissão de gases com efeito de estufa. E se não o fizesse, o Tribunal Internacional diz claramente que seria uma violação dos nossos direitos e do dever do Estado de proteção dos nossos direitos.
O parecer formulado pelo TIJ vai ser mesmo usado para forçar os Estados a aumentarem a ambição das suas NDC?
O Tribunal deixou muito claro que, de um ponto de vista jurídico, se o Estado não impedir danos climáticos, está a cometer um ato internacional ilícito. Ou seja, os países que ignorem estes deveres podem enfrentar ações judiciais por violação do direito internacional. Não estamos apenas a falar do direito nacional - e em Portugal temos uma lei de bases do clima claríssima em diversos pontos - mas de um ponto de vista internacional.
A Último Recurso já anunciou em abril que vamos avançar com uma ação contra o Estado português para exigir maior ambição do Estado português na meta para 2030. Recebemos com muita felicidade este parecer do Tribunal, porque no fundo veio reiterar aquilo que anunciámos em abril: não enfrentar as alterações climáticas viola direitos fundamentais e o direito internacional. Enquanto associação temos o dever de garantir que este parecer é aplicado.
Já anunciaram, mas ainda não iniciaram essa segunda ação contra o Estado Português. Qual a diferença em relação à primeira ação judicial que levantaram anteriormente e que foi até ao Supremo tribunal de Justiça?
É completamente diferente. A primeira ação tem a ver com o cumprimento das medidas que estão na Lei de Bases do Clima - desde os orçamentos de carbono em 2023-2025, que continuam a serem inexistentes, ao Conselho de Ação Climática, enfim, uma série de questões que estão aí previstas. É um processo em que estamos agora na fase de contestação. O Estado já se pronunciou, a Último Recurso já se pronunciou.
Como foi o primeiro caso de litigância climática na história de Portugal, o Tribunal de primeira instância não queria julgar este caso. Rejeitou, dizendo é que isto era uma questão política e que, portanto, não podia julgar este caso. Rejeitada liminarmente a nossa petição inicial, argumentámos junto do Supremo Tribunal de Justiça que a questão das alterações climáticas pode ser julgada em tribunal sem violar o princípio da separação de poderes, muito pelo contrário.
O Supremo Tribunal veio dar-nos uma vitória histórica e abrir as portas dos tribunais portugueses às alterações climáticas e dizendo que sim, pode julgar-se matéria climática. O caso voltou para a primeira instância e fomos também instados pelo Supremo Tribunal de Justiça a entregar 50 medidas que o Estado português poderia adotar para conseguirmos atingir esta redução de 55% das emissões em 2030. Entregámos essas medidas no espaço de 10 dias, reunindo académicos, juristas, advogados, fazendo cálculos para que de facto responder aos dados dos 55%. O caso voltou à primeira instância, à espera de ser julgado.
A ação judicial que anunciámos em abril é diferente, porque vem dizer que temos de aumentar a meta para 2030, porque não ir de acordo com aquilo que o Tribunal Internacional diz, nem com o limite de 1.5 graus.
Após cálculos, concluímos que a meta de redução de 55% que Portugal definiu para 2030 não é suficiente. Relatórios como o da Climate Analytics e de outras grandes associações internacionais - que vamos apresentar no tribunal - provam que se todos os países tivessem este nível de ambição, teríamos no final do século um planeta 3 graus mais quente e não 1.5 graus. Nós não queremos sequer 1.5 graus de aumento da temperatura.
Esta meta de Portugal não é coerente com a sua responsabilidade histórica, nem com uma série de fatores que vamos explicar em tribunal, também muito alinhados com o novo parecer do TIJ.
Quando vão interpor a ação agora fortalecida com a opinião do TIJ?
Podemos dizer que será formalizado nos próximos dois meses. Estamos agora a integrar a opinião do Tribunal Internacional de Justiça e será um dos primeiros casos de litigância climática a integrar esse parecer. Estamos mesmo na reta final a integrar essa opinião do TIJ e a solidificar a argumentação científica para que depois possamos garantir que é um caso vencedor e que Portugal aumenta a sua meta para depois desenvolver políticas de acordo com esta meta.
A União Europeia acertou as suas metas antes da COP30, incluindo a redução de emissões em 90% até 2040. Isso não está já em linha com o que a Último Recurso reclama?
Esses cálculos têm de ser avaliados como um todo na União Europeia. Temos vindo a argumentar que não basta uma meta sem um plano ou um orçamento de carbono. Na maior parte dos casos, temos uma meta, mas não temos o plano. Não tendo o plano ou atrasando a sua implementação - como Portugal está a fazer com o atraso da implementação da Lei de Bases do Clima que já leva quase quatro anos de atraso - vamos retardando tudo, o que faz com que seja mais difícil, com os anos que vão passando, atingir os 55%.
No ano passado, a Último Recurso esteve na Assembleia da República, na Comissão do Ambiente, a apresentar os cálculos que tínhamos feito. Claramente indicavam que Portugal não iria atingir sequer os 55% de redução de gases com efeito de estufa de redução em 2030. Já fechámos as centrais a carvão, já fechámos a refinaria de Matosinhos, já fechámos as grandes fontes poluidoras em Portugal. Não temos plano para fechar mais nenhuma. Como é que vão fazer isto tudo em menos de cinco anos?
Por outro lado, este caminho da União Europeia – que também tem os 55% para 2030 - não corresponde ao nível da sua responsabilidade histórica. E é aqui que se coloca o problema da interpretação daquilo que se chama de ‘fair share’. Este parecer do Tribunal Internacional de Justiça vem tentar interpretar o que é uma partilha justa da redução de emissões. Isso foi um problema imenso até esta COP. A Europa continua com estas promessas de redução e depois, feitas as contas, isso não é suficiente.
Se os compromissos de redução de emissões revistos e apresentados na COP não se alinharem com 1,5 graus, há alguma base legal para litigar contra as próprias conclusões da COP?
Não, porque a COP30 é um espaço diplomático, de negociação. O Acordo de Paris é um resultado de uma COP e é também uma ferramenta transposta a nível nacional. Até mesmo a Lei de Bases do Clima é uma tentativa a nível nacional da implementação e desenvolvimento do Acordo de Paris.
A COP não é um espaço jurídico e é composta por Estados. Aquilo que conseguimos fazer não é processar a COP, porque não é uma entidade jurídica, mas processar os Estados, de acordo com as suas tomadas de decisão - ou não - durante a COP.
Estas duas ações judiciais que relata são as duas armas jurídicas que a Último Recurso dispõe para forçar o alinhamento da Lei aos objetivos que a ciência aconselha?
Não são apenas essas ações. Desde junho que a Último Recurso tem feito um esforço a nível local para a implementação dos chamados planos municipais de ação climática, os PMAC. A Último Recurso realizou centenas de pedidos de acesso à informação a todos os municípios portugueses para averiguar quais municípios que tinham, ou não, um plano municipal de ação climática.
Em junho, mais de metade dos municípios não tinham o plano publicado. Isto é importante, porque são nestes planos que os municípios dizem aos cidadãos como vão combater os fogos no verão ou as chuvas no inverno ou garantir água para a agricultura. São planos de adaptação e mitigação a nível local, extremamente importantes.
Começámos a fazer pressão junto dos municípios, através dos pedidos de acesso à informação. 175 municípios não nos deram informação correta. Fizemos queixa à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos e voltámos a fazer pedidos. Estamos desde junho nesta tentativa de publicação destes PMAC e a verdade é que desde então mais de uma dezena de PMAC foi publicada devido aos nossos esforços.
Hoje, temos o primeiro mapa interativo publicado em Portugal, no nosso website, em que qualquer cidadão pode verificar se o seu município tem ou não um Plano Municipal Climático. Se não tiver, o cidadão pode enviar diretamente uma mensagem ao Presidente da Câmara Municipal, pedindo que o plano seja publicado, porque na Lei de Bases do Clima diz que este plano devia ter sido publicado em fevereiro de 2024, para que agora estivesse a ser implementado. Esta também tem sido uma das nossas frentes de batalha, mais local, mas muito importante.
O que espera dos primeiros dias da COP30?
Vão ser muito importantes para percebermos até que ponto é que esta COP pode mesmo ser a primeira "COP da Implementação". Mas, na verdade, podemos dizer que todos os anos têm sido uma tentativa de ‘COP da Implementação’.
Para além das agendas da Conferência, é importante nos próximos dias olharmos também para o financiamento climático. Portugal anunciou inclusive a alocação de um milhão de dólares para o Fundo das Florestas que o Brasil criou. Se é suficiente ou não, essa é outra questão. Tem havido acordos e anúncios de financiamento, tanto pelas partes, como pelo setor privado, como é exemplo o compromisso da Google, que anunciou também um mecanismo de redução de carbono.
É muito importante olharmos para a questão das florestas, até pela proteção do "pulmão" da Amazónia, através de reflorestação, de medidas de compensação, de créditos de carbono. E, até mesmo virados para o lado nacional, o facto de termos aqui todos os líderes internacionais a falar de florestas coloca a nossa floresta portuguesa também em cima da mesa.
Tenho a expectativa de perceber se vamos aprovar ou não o Roteiro Baku-Belém, que nos vai dizer como implementar a meta de financiamento climático aprovada no ano passado na COP de Baku. E perceber também se através das Contribuições Nacionalmente Determinadas estamos a caminho ou não de parar nos 1.5 graus de aumento da temperatura.
