Ano Novo, novo processo judicial contra o Estado "por falta de ambição climática"

Já anunciaram, mas ainda não iniciaram essa segunda ação contra o Estado Português. Qual a diferença em relação à primeira ação judicial que levantaram anteriormente e que foi até ao Supremo tribunal de Justiça?

É completamente diferente. A primeira ação tem a ver com o cumprimento das medidas que estão na Lei de Bases do Clima - desde os orçamentos de carbono em 2023-2025, que continuam a serem inexistentes, ao Conselho de Ação Climática, enfim, uma série de questões que estão aí previstas. É um processo em que estamos agora na fase de contestação. O Estado já se pronunciou, a Último Recurso já se pronunciou.

Como foi o primeiro caso de litigância climática na história de Portugal, o Tribunal de primeira instância não queria julgar este caso. Rejeitou, dizendo é que isto era uma questão política e que, portanto, não podia julgar este caso. Rejeitada liminarmente a nossa petição inicial, argumentámos junto do Supremo Tribunal de Justiça que a questão das alterações climáticas pode ser julgada em tribunal sem violar o princípio da separação de poderes, muito pelo contrário.

O Supremo Tribunal veio dar-nos uma vitória histórica e abrir as portas dos tribunais portugueses às alterações climáticas e dizendo que sim, pode julgar-se matéria climática. O caso voltou para a primeira instância e fomos também instados pelo Supremo Tribunal de Justiça a entregar 50 medidas que o Estado português poderia adotar para conseguirmos atingir esta redução de 55% das emissões em 2030. Entregámos essas medidas no espaço de 10 dias, reunindo académicos, juristas, advogados, fazendo cálculos para que de facto responder aos dados dos 55%. O caso voltou à primeira instância, à espera de ser julgado.

A ação judicial que anunciámos em abril é diferente, porque vem dizer que temos de aumentar a meta para 2030, porque não ir de acordo com aquilo que o Tribunal Internacional diz, nem com o limite de 1.5 graus.

Após cálculos, concluímos que a meta de redução de 55% que Portugal definiu para 2030 não é suficiente. Relatórios como o da Climate Analytics e de outras grandes associações internacionais - que vamos apresentar no tribunal - provam que se todos os países tivessem este nível de ambição, teríamos no final do século um planeta 3 graus mais quente e não 1.5 graus. Nós não queremos sequer 1.5 graus de aumento da temperatura.

Esta meta de Portugal não é coerente com a sua responsabilidade histórica, nem com uma série de fatores que vamos explicar em tribunal, também muito alinhados com o novo parecer do TIJ.

Quando vão interpor a ação agora fortalecida com a opinião do TIJ?

Podemos dizer que será formalizado nos próximos dois meses. Estamos agora a integrar a opinião do Tribunal Internacional de Justiça e será um dos primeiros casos de litigância climática a integrar esse parecer. Estamos mesmo na reta final a integrar essa opinião do TIJ e a solidificar a argumentação científica para que depois possamos garantir que é um caso vencedor e que Portugal aumenta a sua meta para depois desenvolver políticas de acordo com esta meta.

A União Europeia acertou as suas metas antes da COP30, incluindo a redução de emissões em 90% até 2040. Isso não está já em linha com o que a Último Recurso reclama?

Esses cálculos têm de ser avaliados como um todo na União Europeia. Temos vindo a argumentar que não basta uma meta sem um plano ou um orçamento de carbono. Na maior parte dos casos, temos uma meta, mas não temos o plano. Não tendo o plano ou atrasando a sua implementação - como Portugal está a fazer com o atraso da implementação da Lei de Bases do Clima que já leva quase quatro anos de atraso - vamos retardando tudo, o que faz com que seja mais difícil, com os anos que vão passando, atingir os 55%.

No ano passado, a Último Recurso esteve na Assembleia da República, na Comissão do Ambiente, a apresentar os cálculos que tínhamos feito. Claramente indicavam que Portugal não iria atingir sequer os 55% de redução de gases com efeito de estufa de redução em 2030. Já fechámos as centrais a carvão, já fechámos a refinaria de Matosinhos, já fechámos as grandes fontes poluidoras em Portugal. Não temos plano para fechar mais nenhuma. Como é que vão fazer isto tudo em menos de cinco anos?

Por outro lado, este caminho da União Europeia – que também tem os 55% para 2030 - não corresponde ao nível da sua responsabilidade histórica. E é aqui que se coloca o problema da interpretação daquilo que se chama de ‘fair share’. Este parecer do Tribunal Internacional de Justiça vem tentar interpretar o que é uma partilha justa da redução de emissões. Isso foi um problema imenso até esta COP. A Europa continua com estas promessas de redução e depois, feitas as contas, isso não é suficiente.

Se os compromissos de redução de emissões revistos e apresentados na COP não se alinharem com 1,5 graus, há alguma base legal para litigar contra as próprias conclusões da COP?

Não, porque a COP30 é um espaço diplomático, de negociação. O Acordo de Paris é um resultado de uma COP e é também uma ferramenta transposta a nível nacional. Até mesmo a Lei de Bases do Clima é uma tentativa a nível nacional da implementação e desenvolvimento do Acordo de Paris.

A COP não é um espaço jurídico e é composta por Estados. Aquilo que conseguimos fazer não é processar a COP, porque não é uma entidade jurídica, mas processar os Estados, de acordo com as suas tomadas de decisão - ou não - durante a COP.