Um Provedor da Criança "faria toda a diferença"

12 nov, 2025 - 06:30 • Ângela Roque
O trabalho em rede é uma das apostas da Candeia, a Associação para a Animação de Crianças e Jovens. Esta IPSS quis assinalar os 10 anos do seu projeto Amigos P'ra Vida com o Manifesto para o Acolhimento em Portugal, que esta quarta-feira à tarde vai ser apresentado na Fundação Maria Droste, em Lisboa.
O documento (consulte aqui em versão PDF) resulta do diagnóstico ao setor feito por quem está ligado à área: técnicos de instituições, famílias adotivas, de acolhimento ou padrinhos civis, Segurança Social, Misericórdia de Lisboa e até jovens ex-acolhidos.
Em entrevista à Renascença, Miguel Simões Correia, presidente da direção da Candeia, explica que o documento não se limita a identificar os “pontos críticos” do sistema, mas deixa várias propostas e sugestões de ação. Muitas delas foram sendo abordadas no podcast Vidas Invisíveis, que em 2025 a Renascença realizou em parceria com a Candeia.
Como é que surgiu a ideia deste Manifesto, e como se mobilizaram?
A ideia surgiu na sequência de um congresso que a associação Candeia e o Projeto dos Amigos P’ra Vida organizaram com a Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, onde se discutiram várias áreas de melhoria, muita coisa em torno de limites e desafios que o sistema apresenta. E fez-nos sentido, depois de identificar os problemas, procurar dar-lhes resposta.
Começámos há vários meses um caminho muito colaborativo, que tinha como objetivo dar continuidade ao trabalho que tínhamos começado a fazer no congresso.
Quais os principais objetivos desta iniciativa?
O principal objetivo deste Manifesto foi identificar os pontos críticos do sistema, perceber que áreas e aspetos específicos do sistema é que apresentavam carências, e efetivamente são muitas. Mas também quisemos identificar estratégias e medidas para solucionar cada um desses pontos críticos – estratégias que dependem, evidentemente, de muitos atores diferentes. Quisemos deixar também aqui a marca do trabalho colaborativo, ir criando uma rede de parceiros, porque a Candeia e o Projeto Amigos P’ra Vida trabalham de forma complementar com as casas de acolhimento e com o sistema, por isso tudo aquilo que fazemos é sempre numa ótica de complementaridade e de trabalho colaborativo.
Por último, quisemos ir orientando o trabalho da Candeia e dos Amigos P’ra Vida para os próximos anos, perceber quais são as áreas em que há maiores necessidades e como é que podemos colaborar.
Procurar ter casas que não vivam um modelo de instituição fechada, assistencialista, mas sejam antes uma casa aberta à comunidade
Que diagnóstico fazem do setor? Quais são as principais preocupações e problemas para os quais chamam a atenção?
Existem muitas áreas onde há carências, mas tentámos identificar questões ligadas à saúde mental e ao bem-estar, seja das crianças e jovens, seja dos trabalhadores e cuidadores que trabalham neste setor; medidas na área do acolhimento familiar, que ainda está muito aquém dos objetivos que foram sendo traçados; o apadrinhamento civil, como medida que poderia ter uma expressão diferente da que tem; as casas de acolhimento especializadas e abertas à comunidade, ou seja, procurar ter casas que não vivam um modelo de instituição fechada, assistencialista, mas sejam antes uma casa aberta à comunidade, especializada para os problemas concretos que a população apresenta; e há também aqui vários desafios na saída do acolhimento e na resposta que existe hoje da autonomia.
Também identificámos outras áreas mais pequenas, como a questão da prevenção em meio natural de vida, de evitar que o acolhimento aconteça; os prazos para as famílias de origem se organizarem, para o projeto de vida da criança se poder concretizar; a participação da criança em todo o processo e o envolvimento da criança nos processos de decisão; a especialização no acesso à justiça e a divulgação desta realidade do acolhimento.
A figura do Provedor da Criança, que não existe neste momento, mas que em muitos outros países da Europa existe, faria toda a diferença na proteção dos direitos das crianças
Que propostas apresentam?
Há muitas no Manifesto, e passam por diferentes atores. Algumas são questões mais ligadas à legislação, outras mais ligadas a políticas públicas, outras são de responsabilidade das casas de acolhimento e dos vários atores do sistema.
A primeira coisa seria, ainda antes do acolhimento, prevenir, trabalhar na prevenção, trabalhar as questões da parentalidade no meio natural de vida. Uma medida que não é totalmente consensual, mas que acabámos por incluir, é a definição dos prazos escolares, depois da criança ser acolhida, haver um prazo para a família de origem se organizar e poder perceber-se se o projeto de vida da criança se vai concretizar com aquela família, ou não.
A questão da participação da criança, que ao longo de todo o processo deve ser mais escutada, deve haver mais mecanismos e mais sensibilidade de formação para escutar a criança. E a especialização no acesso à justiça, que passaria por tribunais de família e crianças em todas as comarcas, porque ainda não existem, e idealmente – esse é um passo maior – haver secções de família e da criança nos Tribunais da Relação, que sejam mais especializados.
Também a figura do Provedor da Criança, que não existe neste momento, mas que em muitos outros países da Europa existe, e que faria toda a diferença na proteção dos direitos das crianças.
A divulgação do acolhimento, no sentido de ser uma realidade que tocasse mais a comunidade e que permitisse à comunidade envolver-se.
Depois, nas questões do bem-estar e saúde mental, existem muitas estratégias, algumas delas passam pelas próprias condições que as casas de acolhimento têm, melhoria de condições de trabalho. Outras passam por questões mais transversais, eventualmente mais ao nível das políticas públicas, haver um acesso mais facilitado por parte dos próprios cuidadores e técnicos a consultores de Psicologia, Psiquiatria, atendendo ao desgaste tão grande que existe nesta profissão.
Ao nível do acolhimento familiar, ter modelos de acolhimento flexíveis e mais envolvimento das famílias de acolhimento nas transições
Ao nível das próprias crianças e jovens, identificou-se a necessidade de promover esta saúde mental de forma particularmente individualizada a cada um, e propõe-se que haja um profissional de saúde mental afeto a cada criança e jovem acolhido, ser o seu terapeuta de referência. Mais modelos trauma-informed, modelos de intervenção terapêutica associados ao trabalho do trauma, por exemplo.
Também deixamos várias propostas para se criar um ambiente cada vez mais familiar dentro das casas de acolhimento - ainda que uma casa de acolhimento não seja nunca uma família.
Ao nível do acolhimento familiar, ter modelos de acolhimento flexíveis e mais envolvimento das famílias de acolhimento nas transições, as próprias famílias poderem acompanhar esta questão da transição, por exemplo, para a adoção, tendo em conta que são elas quem melhor conhece a criança naquele momento. Apostar também numa rede de ferramentas de apoio mais sólidas e grupos de suporte.
Fazer campanhas de sensibilização direcionadas, mais eficazes para certos públicos, por exemplo, sobre crianças com mais de 10 anos, que são muitas vezes tidas como não adotáveis e não passíveis de ir para o acolhimento familiar, porque as famílias tendem a preferir crianças mais pequenas. E, por último, a criação e partilha de uma base de dados, uma bolsa de acolhimento nacional que, no fundo, permitiria às equipas de gestão do acolhimento familiar fazerem este matching de uma melhor forma.
No acolhimento familiar há uma questão ligada à divulgação e formação, não só a divulgação na sociedade, mas formação também dos atores do sistema, e defende-se também a criação da possibilidade de apoio técnico mais duradouro. Neste momento a lei prevê que só 18 meses após o Apadrinhamento Civil ser decretado pelo tribunal é que pode haver apoio técnico, e faria sentido eliminar esta limitação e permitir que houvesse um apoio técnico mais abrangente e mais duradouro, tal como faria sentido que houvesse um apoio económico também para os padrinhos civis, da mesma forma que existe para o acolhimento familiar. Não teria de ser necessariamente nos mesmos termos, mas atendendo a isso.
Sobre as casas de acolhimento abertas à comunidade e especializadas, há várias medidas ligadas ao envolvimento da comunidade nas casas de acolhimento, a adaptação dos espaços e a formação profissional, para que os próprios educadores e técnicos possam saber como fazer. E devem aumentar-se os recursos, o reforço financeiro e humano, nesta área.
Sugerimos também rever as políticas públicas e perceber como é que poderia haver melhores condições para profissionais e crianças acolhidas, nomeadamente assegurando um acolhimento mais humanizado, mais eficiente e mais adequado às necessidades individuais.
Por último, na saída do acolhimento há, de facto, muitas limitações no apoio que é dado. Faz-se aqui uma primeira proposta de um acordo mais transversal entre os ministérios, com respostas concretas e protocolos, porque de facto os problemas que os jovens que saem do acolhimento enfrentam são transversais a várias áreas, educação, emprego, habitação, saúde, por exemplo. Deve-se ir criando uma transição gradual, por graus de autonomia, para que o jovem não saia da casa de acolhimento sem assegurar que vão adquirindo a sua independência e autonomia de forma progressiva. E a formação e desenvolvimento de competências dos próprios jovens, com cursos de competências essenciais para a autonomia, capacitação e envolvimento dos jovens na tomada de decisão e integração no mercado de trabalho.
O apoio contínuo e o acompanhamento pós-acolhimento, nomeadamente a garantia de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, a criação de redes de suporte comunitário, mentorias ou tutorias por adultos de referência, também ligadas à questão de apoio emocional e orientação prática. E, por último, a responsabilização do Estado para lá das casas de acolhimento, ou seja, um compromisso com a autonomia dos jovens que se estenda para lá do período do acolhimento, e políticas públicas que garantam este apoio continuado.
Que apoio receberam com esta iniciativa? Quantas assinaturas tem para já o Manifesto?
Numa primeira fase foi por convite, selecionámos algumas pessoas que gostaríamos que assinassem o Manifesto, e vamos apresentá-lo, simbolicamente, com 100 assinaturas. Temos profissionais, diretores técnicos de casas de acolhimento, jovens que estiveram acolhidos, atores do sistema a vários níveis, vários técnicos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Temos também juízes, investigadores e professores universitários com trabalho nesta área, e dentro dos técnicos temos os que estão ligados às várias áreas da proteção da infância, seja o acolhimento familiar, a assessoria ao tribunal, ou o acolhimento residencial. Conseguimos este apoio porque todo o processo foi feiro de forma colaborativa e, no geral, as pessoas que estão por dentro do sistema revêem-se neste Manifesto.
O Manifesto vai ser apresentado publicamente. Que passos se seguem?
Tentaremos chegar aos vários atores que, a vários níveis, possam de alguma forma pôr em prática as medidas pedidas. A partir da apresentação, esta quarta-feira, a assinatura do Manifesto será aberta, quem quiser pode juntar-se a nós neste propósito de fazer melhorar o acolhimento em Portugal.