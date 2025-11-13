Mau tempo

Depressão Cláudia: as imagens da destruição provocada pelas cheias e ventos fortes

13 nov, 2025 - 20:52 • Redação

Previsões indicam que o temporal vai continuar com chuva forte, acompanhada de trovoada e granizo, até ao fim de semana.

Inundações, ventos fortes e queda de árvores e infraestruturas, e deslizamento de terras resumem o cenário de destruição um pouco por todo o país desde terça-feira. Duas pessoas morreram e 28 ficaram desalojadas, até agora, em resultado da passagem da depressão Cláudia por Portugal.

Não se esperam melhoras tão cedo, já que a Proteção Civil confirmou esta quinta-feira que há previsões de que o mau tempo persista com chuva forte, acompanhada de trovoada e granizo, até ao fim de semana.

Portugal continua em alerta por causa da passagem da depressão Cláudia e desde quarta-feira já se contam quase duas mil ocorrências, particularmente a Sul do Tejo. Os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estiveram em aviso laranja e, entretanto, passaram para amarelo, como o resto do país.

A Península de Setúbal registou o maior número de ocorrências (498), seguida da Grande Lisboa com 184 e Lezíria do Tejo com 151. Para além dos estragos, já se contam duas vítimas mortais e 28 pessoas desalojadas, confirmou à Renascença fonte da Proteção Civil.

Em Fernão Ferro, no distrito de Setúbal, as ruas foram cortadas, as escolas encerradas e até a luz foi abaixo durante a madrugada desta quinta-feira. Os habitantes acordaram com carros danificados e cheios de lama.

Lama, ruas cortadas e carros danificados nas ruas em Fernão Ferro. Foto: Rui Minderico/Lusa
Lama, ruas cortadas e carros danificados nas ruas em Fernão Ferro. Foto: Rui Minderico/Lusa
Lama, ruas cortadas e carros danificados nas ruas em Fernão Ferro. Foto: Rui Minderico/Lusa
Lama, ruas cortadas e carros danificados nas ruas em Fernão Ferro. Foto: Rui Minderico/Lusa
Lama, ruas cortadas e carros danificados nas ruas em Fernão Ferro. Foto: Rui Minderico/Lusa
Lama, ruas cortadas e carros danificados nas ruas em Fernão Ferro. Foto: Rui Minderico/Lusa

Na mesma localidade, um casal de idosos morreu devido a uma inundação em casa.

Ambos com 88 anos, as vítimas ficaram encurraladas e não conseguiram escapar.

Casal de idosos morre em habitação inundada em Fernão Ferro. Foto: Rui Minderico/Lusa
Casal de idosos morre em habitação inundada em Fernão Ferro. Foto: Rui Minderico/Lusa
Casal de idosos morre em habitação inundada em Fernão Ferro. Foto: João Cunha/RR
Casal de idosos morre em habitação inundada em Fernão Ferro. Foto: João Cunha/RR
Casal de idosos morre em habitação inundada em Fernão Ferro. Foto: João Cunha/RR
Casal de idosos morre em habitação inundada em Fernão Ferro. Foto: João Cunha/RR
Casal de idosos morre em habitação inundada em Fernão Ferro. Foto: João Cunha/RR
Casal de idosos morre em habitação inundada em Fernão Ferro. Foto: João Cunha/RR

Já pela manhã desta quinta-feira o Estádio do Estoril, Lisboa, ficou alagado. Entretanto, a situação já foi normalizada.

Desde as 7h00 da manhã, a circulação de comboios sofreu atrasos de até sete horas devido a uma avaria na sinalização da Linha do Norte, consequência do mau tempo.

Atrasos nos comboios chegam a sete horas devido a problemas na Linha do Norte

Mau tempo

Atrasos nos comboios chegam a sete horas devido a problemas na Linha do Norte

Uma avaria de sinalização na principal linha da re(...)

No Montijo, as estradas ficaram cobertas pela chuva intensa e, nos registos partilhados nas redes sociais, as casas parecem flutuar.

No centro comercial Évora Plaza até os vidros partiram na zona da esplanada e outros do edifício estalaram.

O clube Botafogo, na aldeia de Cabanas, em Palmela, acordou sobressaltado com parte o relvado abatido pelo deslizamento do muro que o segurava.

Pelo Alentejo, o vento extremo danificou 10 habitações em Nisa e fez cair postes de rede elétrica. O presidente da Câmara da aldeia, José Dinis Serra, classificou o fenómeno como "um tornado".

Nas Caldas da Rainha, várias árvores caíram por cima de, pelo menos, quatro viaturas estacionadas na via pública.

Proteção Civil a retirar troncos que caíram por cima de carros, nas Caldas da Rainha. Foto: Carlos Barroso/Lusa
Proteção Civil a retirar troncos que caíram por cima de carros, nas Caldas da Rainha. Foto: Carlos Barroso/Lusa
Proteção Civil a retirar troncos que caíram por cima de carros, nas Caldas da Rainha. Foto: Carlos Barroso/Lusa
Proteção Civil a retirar troncos que caíram por cima de carros, nas Caldas da Rainha. Foto: Carlos Barroso/Lusa

Em Piodão, no concelho de Arganil, a aldeia histórica de xisto ou "aldeia presépio" também ficou com as estradas manchadas por tons acastanhados.

Já no Algarve, o parque de estacionamento do Forum Algarve inundou pela meio da tarde devido à chuva persistente. A água começou a cair repentinamente do teto.

