Depressão Cláudia: as imagens da destruição provocada pelas cheias e ventos fortes

13 nov, 2025 - 20:52 • Redação
Inundações, ventos fortes e queda de árvores e infraestruturas, e deslizamento de terras resumem o cenário de destruição um pouco por todo o país desde terça-feira. Duas pessoas morreram e 28 ficaram desalojadas, até agora, em resultado da passagem da depressão Cláudia por Portugal.
Não se esperam melhoras tão cedo, já que a Proteção Civil confirmou esta quinta-feira que há previsões de que o mau tempo persista com chuva forte, acompanhada de trovoada e granizo, até ao fim de semana.
Portugal continua em alerta por causa da passagem da depressão Cláudia e desde quarta-feira já se contam quase duas mil ocorrências, particularmente a Sul do Tejo. Os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estiveram em aviso laranja e, entretanto, passaram para amarelo, como o resto do país.
A Península de Setúbal registou o maior número de ocorrências (498), seguida da Grande Lisboa com 184 e Lezíria do Tejo com 151. Para além dos estragos, já se contam duas vítimas mortais e 28 pessoas desalojadas, confirmou à Renascença fonte da Proteção Civil.
Em Fernão Ferro, no distrito de Setúbal, as ruas foram cortadas, as escolas encerradas e até a luz foi abaixo durante a madrugada desta quinta-feira. Os habitantes acordaram com carros danificados e cheios de lama.
🇵🇹A forte chuva desta quinta-feira (13/11) deixou dezenas de carros alagados na Estrada Nacional 378, em Fernão Ferro, na cidade de Seixal, distrito de Setúbal.#Portugal #Seixal #FernãoFerro #EN378 #Chuvas #MauTempo #SNCtvNews pic.twitter.com/4tvYCrBQiN— SNC TV NEWS (@snctvnews) November 13, 2025
Na mesma localidade, um casal de idosos morreu devido a uma inundação em casa.
Ambos com 88 anos, as vítimas ficaram encurraladas e não conseguiram escapar.
Já pela manhã desta quinta-feira o Estádio do Estoril, Lisboa, ficou alagado. Entretanto, a situação já foi normalizada.
VÍDEO: depressão Claudia deixa estádio do Estoril completamente alagado #depressao #claudia #estoril #chuva #fyp pic.twitter.com/Cxby8vLgw6— DominiodeBola.com (@DominiodeBola_) November 13, 2025
Desde as 7h00 da manhã, a circulação de comboios sofreu atrasos de até sete horas devido a uma avaria na sinalização da Linha do Norte, consequência do mau tempo.
No Montijo, as estradas ficaram cobertas pela chuva intensa e, nos registos partilhados nas redes sociais, as casas parecem flutuar.
Severe flooding in Montijo in the Lisbon Metropolitan Area, Portugal today due to storm Claudia... pic.twitter.com/364VYozGGJ— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 13, 2025
No centro comercial Évora Plaza até os vidros partiram na zona da esplanada e outros do edifício estalaram.
Não bastava o que já chovia cá dentro aos anos, agora até as janelas rebentam. Sinto-me muito seguro no Évora Plaza. pic.twitter.com/RD4JnikbxG— Notxill (@N0txill) November 13, 2025
O clube Botafogo, na aldeia de Cabanas, em Palmela, acordou sobressaltado com parte o relvado abatido pelo deslizamento do muro que o segurava.
O Arena Desporto deixa uma palavra de força e coragem ao Botafogo de Cabanas e ao UFC Moitense, após os graves estragos provocados pelo mau tempo.— Arena Desporto (@arenadesporto) November 13, 2025
Manifestamos também solidariedade a todas as famílias e instituições do distrito de Setúbal afetadas. pic.twitter.com/I6Tiz2m1TG
Pelo Alentejo, o vento extremo danificou 10 habitações em Nisa e fez cair postes de rede elétrica. O presidente da Câmara da aldeia, José Dinis Serra, classificou o fenómeno como "um tornado".
Possible tornado damage from Falagueira, Portugal. Image source: Mariana Ferrer, Facebook. pic.twitter.com/ujmQHD04ih— Tomas Pucik (@Djpuco) November 13, 2025
Nas Caldas da Rainha, várias árvores caíram por cima de, pelo menos, quatro viaturas estacionadas na via pública.
Em Piodão, no concelho de Arganil, a aldeia histórica de xisto ou "aldeia presépio" também ficou com as estradas manchadas por tons acastanhados.
A forte precipitação que se fez sentir durante a madrugada provocou derrocadas e inundações na estrada de acesso ao #Piodão bem como no largo daquela Aldeia Histórica. 🌧 pic.twitter.com/3Bua0yf7Uk— My Beautiful Country 🇵🇹 (@alentejo_1970) November 13, 2025
Já no Algarve, o parque de estacionamento do Forum Algarve inundou pela meio da tarde devido à chuva persistente. A água começou a cair repentinamente do teto.