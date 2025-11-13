Depressão Cláudia: as imagens da destruição provocada pelas cheias e ventos fortes

Inundações, ventos fortes e queda de árvores e infraestruturas, e deslizamento de terras resumem o cenário de destruição um pouco por todo o país desde terça-feira. Duas pessoas morreram e 28 ficaram desalojadas, até agora, em resultado da passagem da depressão Cláudia por Portugal.

Não se esperam melhoras tão cedo, já que a Proteção Civil confirmou esta quinta-feira que há previsões de que o mau tempo persista com chuva forte, acompanhada de trovoada e granizo, até ao fim de semana.



Portugal continua em alerta por causa da passagem da depressão Cláudia e desde quarta-feira já se contam quase duas mil ocorrências, particularmente a Sul do Tejo. Os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estiveram em aviso laranja e, entretanto, passaram para amarelo, como o resto do país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A Península de Setúbal registou o maior número de ocorrências (498), seguida da Grande Lisboa com 184 e Lezíria do Tejo com 151. Para além dos estragos, já se contam duas vítimas mortais e 28 pessoas desalojadas, confirmou à Renascença fonte da Proteção Civil.