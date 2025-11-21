Apagões informáticos. UE "atrás da Rússia e China" em cibersegurança e isso pode trazer guerras "imprevisíveis"

“Os responsáveis políticos pertencem a uma geração diferente, não entendem o quanto o mundo mudou nos últimos 20 anos, e ainda mais nos últimos cinco anos”; começa por dizer à Renascença Gianni Cuozzo, dono da Exein, uma start-up dedicada à segurança de sistemas de inteligência artificial, e que participou na edição deste ano da Web Summit em Lisboa.

“Ainda acreditamos que a tecnologia é parte do mundo económico, mas a tecnologia é um risco geopolítico e um fator geopolítico. Nós compramos tantas tecnologias dos Estados Unidos, Israel e China e isso realmente reflete como nós pensamos pequeno quando se trata de soberania digital: nenhum país na Europa ou instituição europeia está a trabalhar para isso”.

A prova está em pequenos aspetos do dia-a-dia, como as caixas de email que a Europa “coloca nas mãos” dos Estados Unidos. Este investidor alerta, por isso, que as indústrias europeias correm o risco de se tornar cada vez mais “irrelevantes” se não aumentarem o investimento em áreas estratégicas e se afirmarem como importantes em todos os mercados, mas principalmente “em casa”.

“Temos de copiar a China, que tem uma política de primeira linha: trocam todas as tecnologias importadas por tecnologias feitas em casa. Se empurrarmos todos os outros para fora, como estamos a ser empurrados dos Estados Unidos e também da China, então as nossas empresas europeias de segurança cibernética ainda terão o mercado suficiente para crescer. Na Rússia, também saem beneficiados porque aceitam mais os 'hackers' e o seu trabalho do que nós aceitamos”, afirma, rejeitando os impactos negativos de uma política tendencialmente protecionista: “Toda a gente é protecionista exceto a Europa”.