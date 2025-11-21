Apagões informáticos. UE "atrás da Rússia e China" em cibersegurança e isso pode trazer guerras "imprevisíveis"

21 nov, 2025 - 05:00 • Alexandre Abrantes Neves
A caixa de entrada a carregar sem sucesso, os sites de notícias em baixo e até o acesso indisponível de serviços públicos digitais. As implicações das falhas recorrentes nos serviços de empresas como a Microsoft ou a Cloudflare não passam, à primeira vista, do aborrecimento ou do atraso na realização de tarefas do nosso dia-a-dia, mas basta reduzir o zoom para entender que há muitas consequências para lá das tecnológicas.
Em junho deste ano, os países da Aliança Atlântica comprometeram-se em subir o investimento em defesa para 5% do PIB. Deste número (bastante acima dos gastos atuais), uma fatia de 1,5% engloba as verbas destinadas a tudo o que não é a chamada “defesa pura e dura”, onde se enquadra a proteção de infraestruturas críticas e também a cibersegurança.
Com o atual contexto geopolítico, a União Europeia já se mostrou preocupada com as fragilidades reveladas pelos apagões informáticos dos últimos meses e com aquilo que podem significar sobre a resiliência europeia perante um eventual conflito vindo da Rússia e que implique também ataques informáticos em larga escala a instituições dos Estados-Membros.
As start-ups e investidores na área juntam-se a este coro de preocupações, mas muitos alinham com a Microsoft e outras gigantes tecnológicas para apontar o dedo às instituições europeias e à falta de estratégia na área de cibersegurança.
O maior risco é no leste da Europa, mas a hipótese(...)
“Os responsáveis políticos pertencem a uma geração diferente, não entendem o quanto o mundo mudou nos últimos 20 anos, e ainda mais nos últimos cinco anos”; começa por dizer à Renascença Gianni Cuozzo, dono da Exein, uma start-up dedicada à segurança de sistemas de inteligência artificial, e que participou na edição deste ano da Web Summit em Lisboa.
“Ainda acreditamos que a tecnologia é parte do mundo económico, mas a tecnologia é um risco geopolítico e um fator geopolítico. Nós compramos tantas tecnologias dos Estados Unidos, Israel e China e isso realmente reflete como nós pensamos pequeno quando se trata de soberania digital: nenhum país na Europa ou instituição europeia está a trabalhar para isso”.
A prova está em pequenos aspetos do dia-a-dia, como as caixas de email que a Europa “coloca nas mãos” dos Estados Unidos. Este investidor alerta, por isso, que as indústrias europeias correm o risco de se tornar cada vez mais “irrelevantes” se não aumentarem o investimento em áreas estratégicas e se afirmarem como importantes em todos os mercados, mas principalmente “em casa”.
“Temos de copiar a China, que tem uma política de primeira linha: trocam todas as tecnologias importadas por tecnologias feitas em casa. Se empurrarmos todos os outros para fora, como estamos a ser empurrados dos Estados Unidos e também da China, então as nossas empresas europeias de segurança cibernética ainda terão o mercado suficiente para crescer. Na Rússia, também saem beneficiados porque aceitam mais os 'hackers' e o seu trabalho do que nós aceitamos”, afirma, rejeitando os impactos negativos de uma política tendencialmente protecionista: “Toda a gente é protecionista exceto a Europa”.
Carlos Alberto Silva, proprietário da 33N Ventures (dedicada a capital de risco em inteligência artificial), concorda que esta deve ser um prioridade para a Europa e puxa dos números para explicar porquê.
“O impacto do cibercrime na economia mundial hoje é de 11 biliões. O consumo em cibersegurança mundial é da ordem dos 200 mil milhões. Se nós estivéssemos devidamente protegidos, o consumo global seria à volta dos 1.5 ou dois biliões”, aponta.
Este investidor vinca que a cibersegurança é um “jogo do gato e do rato” difícil de prever e impossível de contornar: cada avanço tecnológico traz efeitos positivos, mas também novas “fragilidades” que estão sob a mira de alguém “pronto a atacar”.
Entre as grandes inovações dos últimos anos, destaca-se o pulo e a massificação dos instrumentos de inteligência artificial, nomeadamente a generativa (como o ChatGPT ou o Amália). Para Luís Pinto, investigador e empresário na área, os avanços noutras geografias em matéria de IA devem fazer a União Europeia chegar-se à frente - para ter a melhor resposta possível ao que é "imprevisível".
“A inteligência artificial já é usada como arma, quer numa guerra mais cibernética, quer numa guerra mais bélica, ou até (se calhar, a mais preocupante) numa guerra financeira. Na China, estão muito à frente para o bem e para o mal – no desenvolvimento de saúde, de controlo das massas, de roubos, violações e muitas outras coisas. Há realmente algumas coisas que a China irá apresentar e que serão um problema”, prevê.
O relatório Draghi, elaborado pelo antigo presidente do Banco Central Europeu, traça em centenas de páginas os eixos em que a União Europeia deve apostar para se tornar “competitiva” e conseguir responder ao mundo geopoliticamente instável, da Rússia aos Estados Unidos.
Já na altura do lançamento, em setembro de 2024, os números chocavam: a Europa precisava de investimentos adicionais na ordem dos 750 a 800 mil milhões de euros por ano. Passado um ano, Stefan Schaible, CEO da consultora Roland Berger, não faz uma avaliação positiva dos passos dados pelos Estados-membros.
“Estamos atrasados na implementação. E se olharmos para a Europa de fora, vemos que não somos realmente capazes de nos defender em tempos de tensões geopolíticas. Estamos atrasados em termos de crescimento – no capital privado, estamos significativamente atrasados. Pode dizer-se que a situação é muito, muito crítica”, diagnostica.
Inteligência Artificial
Estudo sobre a integração da inteligência artifici(...)
Ainda assim, Scahible vê potencial na Europa e assinala que, com as medidas certas, o nível desejado de competitividade pode ser alcançado mais rapidamente do que o previsto.
“Na Inteligência Artificial, os modelos de linguagem chegaram a um ponto de saturação, porque há uma falta de dados e nós temos um monte de dados na Europa, especialmente com a nossa pegada industrial forte - esse é o ponto um. O ponto dois: os Estados Unidos e o dólar estão sob pressão, e os estrangeiros estão a procurar novas âncoras. E se jogarmos bem, a Europa pode ser uma opção para isso”, vinca.
O governo português tem assumido que, em território nacional, uma das grandes prioridades em matéria de competitividade passa pelos cabos submarinos, que são essenciais, por exemplo, à conectividade entre oceanos, à internet e ao armazenamento de dados em “clouds” – exemplo dessa aposta é a Política Nacional de Centros de Dados, que o executivo prometeu apresentar no início de 2026.
Para Omer Wilson, membro da administração da StartCampus (dona do centro de dados em Sines, onde a Microsoft vai colocar dez mil milhões de euros), Portugal está no bom caminho, mas é preciso não perder a visão de futuro.
“É incrivelmente suficiente. Agora vai ser sempre suficiente? Isso é outra pergunta, se considerarmos o desenvolvimento de Inteligência Artificial e os dados usados. Mas se olharmos hoje, é consensual na indústria que Portugal é o único país que está conectado a todos os continentes através de cabos submarinos, o que é impressionante”.
Entre os corredores da Web Summit, há muitas vozes que pedem audácia nestes investimentos, nomeadamente em inteligência artificial (IA). Para João Alves, fundador da SpotGov (uma start-up dedicada a facilitar a ligação entre o Estado e as empresas em contratos públicos através da IA), as políticas tecnológicas não devem ficar reféns dos eventuais custos sociais, até porque haverá mais consequências positivas do que negativas.
“Em países mais desenvolvidos, como Portugal, a formação tecnológica, principalmente na altura em que nós vivemos, é extremamente importante. O acesso está democratizado. Um simples “smartphone” pode ser comprado por 100, 150, 200 euros. Isso permite que as pessoas venham do nada e venham resolver problemas que sejam muito relevantes, ao criar produtos, empresas, valor”, defende.
Na ótica de Fabrizzio del Maffeo, dono da start-up Axelera AI, mesmo que os efeitos negativos existam, não é justo que as empresas saiam prejudicadas (com uma regulação excessiva ou com falta de verbas) ou responsabilizadas.
“A responsabilidade social é algo que cada empresa deveria ter, mas não pode ser a resposta. Não se pode esperar que seja uma empresa privada a mudar, porque não está na resposta da empresa privada. O que eu posso fazer, por exemplo, é dar acesso às minhas ferramentas a tantas pessoas quanto possível, com o preço mais baixo possível. Isso eu posso tentar fazer, mas isso não significa que eu posso resolver o problema de acesso, porque eu sou apenas uma parte de um grande sistema”, avisa.