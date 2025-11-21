Exército apela a um maior teste dos canais de comunicação entre entidades de socorro

O exercício Fénix 25 mostrou que na resposta há vários tipos de formação e procedimentos para o mesmo cenário. É preciso, por isso, encontrar uma linha comum de atuação.

"As equipas estão treinadas cada uma por si, mas verificamos que a integração delas no mesmo espaço é critica e ao nível da formação temos de melhorar mais para haver interoperabilidade. Quando uma equipa médica do Exército chegar ao cenário tem que ter os mesmo padrões que o INEM e Bombeiros. Num cenário de emergência civil complexa as equipas devem ter os mesmos padrões de atuação para uma resposta atempada e de qualidade", afirmou o general Mendes Ferrão.

Grupo de trabalho analisa "fragilidades da rede”



A unidade de comando foi liderada pela Autoridade Nacional de Emergência Civil. O comandante nacional, Mário Silvestre, destacou a importância do treino: "Diria que estamos preparados, mas nunca podemos estar confortáveis e devemos maximizar o potencial, explorar novas soluções. Temos tido no mundo eventos que nos dizem que temos de procurar uma melhoria continua".

Questionado sobre as falhas no SIRESP, a rede principal de comunicações, respondeu que exercícios destes são importantes para que se trabalhe melhor quando essas falhas ocorrem.

"Há zonas com falhas de cobertura e as Forças Armadas, aqui, conseguem trazer um reforço significativo do ponto de vista da sua capacidade para uma bolha de comunicações”. O comandante Mário Silvestre lembra que “há um grupo de trabalho a analisar fragilidades da rede”.