Exército apela a um maior teste dos canais de comunicação entre entidades de socorro

"É essencial, num futuro próximo, que se fizesse mais um exercício de comunicações com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) para testarmos e melhorarmos a nossa capacidade". O apelo foi deixado esta sexta-feira pelo general Mendes Ferrão, chefe do Estado Maior do Exército (CEME), no balanço da sétima edição do exercício Fénix 25. Mais de 400 operacionais, de diferentes entidades - Exército, Força Aérea, Estado Maior General das Forças Armadas, Proteção Civil e Bombeiros, PSP e GNR, Polícia Municipal, Policia Judiciária e Cruz Vermelha - atuaram numa simulação de respostas a danos e vítimas provocados por um sismo de grande magnitude, testando o Sistema Integrado de Apoio Militar de Emergência do Exército.

Treinaram-se buscas e salvamento, desobstrução de vias, apoio logístico e alimentar e houve alerta de tsunami, entre outros cenários. “O Exército tem uma capacidade de comunicações bastante boa que põe sempre que possível, e sempre que a ANPC requeira, à disponibilidade, mas é preciso treinarmos melhor a capacidade de comunicações”, defendeu o CEME, "Toda a resposta, que se quer integrada e coordenada, tem de repousar num bom sistema de comunicações e bom sistema de comando”, sublinhou o general Mendes Ferrão.

O exercício Fénix 25 mostrou que na resposta há vários tipos de formação e procedimento para o mesmo cenário. É preciso, por isso, encontrar uma linha comum de atuação. "As equipas estão treinadas cada uma por si, mas verificamos que a integração delas no mesmo espaço é critica e ao nível da formação temos de melhorar mais para haver interoperabilidade. Quando uma equipa médica do Exército chegar ao cenário tem que ter os mesmo padrões que o INEM e Bombeiros. Num cenário de emergência civil complexa as equipas devem ter os mesmos padrões de atuação para uma resposta atempada e de qualidade", afirmou o general Mendes Ferrão. Grupo de trabalho analisa "fragilidades da rede”

A unidade de comando foi liderada pela Autoridade Nacional de Emergência Civil. O comandante nacional, Mário Silvestre, destacou a importância do treino: "Diria que estamos preparados, mas nunca podemos estar confortáveis e devemos maximizar o potencial, explorar novas soluções. Temos tido no mundo eventos que nos dizem que temos de procurar uma melhoria continua". Questionado sobre as falhas no SIRESP, a rede principal de comunicações, respondeu que exercícios destes são importantes para que se trabalhe melhor quando essas falhas ocorrem. "Há zonas com falhas de cobertura e as Forças Armadas, aqui, conseguem trazer um reforço significativo do ponto de vista da sua capacidade para uma bolha de comunicações”. O comandante Mário Silvestre lembra que “há um grupo de trabalho a analisar fragilidades da rede”.