Concursos tardios e funções vagas: o que faz um mediador cultural?

Veja também:

“As crianças não têm preconceitos, mas são ensinadas a ter.” O dia a dia numa escola com 46 nacionalidades

A primeira experiência com mediadores linguísticos e culturais no sistema educativo português foi feita em 2024, como resposta ao aumento exponencial de alunos estrangeiros.

Numa nota informativa de janeiro, quando anunciou que as escolas iriam poder contratar mediadores, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) escreve que o objetivo é “ajudar as escolas a construir respostas adequadas para alunos estrangeiros recém-chegados com origem em países onde o Português não é a língua oficial.”

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Joana Saraiva é uma das quatro mediadoras linguísticas e culturais do Agrupamento de Escolas Passos Manuel, no centro de Lisboa. Quando questionada sobre o que faz na escola, descomplica: “O mediador é uma ponte” — entre alunos, famílias, professores e parceiros externos. Este trabalho de inclusão tem várias dimensões: apoio legal, económico, linguístico e social.

“Às vezes damos apoio na regularização da situação cá, na procura de trabalho, na tradução de guias de boas-vindas”, explica em entrevista à Renascença.

Mas a mediação cultural ainda tem pontas soltas na execução. “O documento do Ministério da Educação é vago quanto às funções dos mediadores e cada coordenação interpreta de forma diferente.” Por isso mesmo, Joana Saraiva defende que é importante “estabelecer uma rede de mediadores nacionais” para troca de experiências.

A profissional faz parte da primeira geração de mediadores — foi uma entre 287 mediadores distribuídos por 319 agrupamentos, em janeiro deste ano. Nessa altura, o Governo autorizou a contratação de meio mediador (alguém com um horário parcial de 18 horas semanais) por cada 10 alunos estrangeiros.