Concursos tardios e funções vagas: o que faz um mediador cultural?

A primeira experiência com mediadores linguísticos e culturais no sistema educativo português foi feita em 2024, como resposta ao aumento exponencial de alunos estrangeiros.
Numa nota informativa de janeiro, quando anunciou que as escolas iriam poder contratar mediadores, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) escreve que o objetivo é “ajudar as escolas a construir respostas adequadas para alunos estrangeiros recém-chegados com origem em países onde o Português não é a língua oficial.”
Joana Saraiva é uma das quatro mediadoras linguísticas e culturais do Agrupamento de Escolas Passos Manuel, no centro de Lisboa. Quando questionada sobre o que faz na escola, descomplica: “O mediador é uma ponte” — entre alunos, famílias, professores e parceiros externos. Este trabalho de inclusão tem várias dimensões: apoio legal, económico, linguístico e social.
“Às vezes damos apoio na regularização da situação cá, na procura de trabalho, na tradução de guias de boas-vindas”, explica em entrevista à Renascença.
Mas a mediação cultural ainda tem pontas soltas na execução. “O documento do Ministério da Educação é vago quanto às funções dos mediadores e cada coordenação interpreta de forma diferente.” Por isso mesmo, Joana Saraiva defende que é importante “estabelecer uma rede de mediadores nacionais” para troca de experiências.
A profissional faz parte da primeira geração de mediadores — foi uma entre 287 mediadores distribuídos por 319 agrupamentos, em janeiro deste ano. Nessa altura, o Governo autorizou a contratação de meio mediador (alguém com um horário parcial de 18 horas semanais) por cada 10 alunos estrangeiros.
Esta primeira geração foi contratada na segunda metade do ano letivo e o contrato terminou a 31 de agosto do mesmo ano. Em agosto, Joana ainda “não sabia se teria continuidade". Só em Setembro é que as escolas iniciaram os novos processos de recrutamento para a contratação de 310 mediadores, mais 23 do que no ano anterior.
“Isto é problemático”, sublinha Joana Saraiva. A equipa de mediadores esteve julho e agosto “a preparar um ano letivo que não sabia se iria acontecer”. São “dois meses em que há recursos humanos a ser pagos e a fazer o planeamento de uma coisa que não sabem se vão poder executar", reitera.
Como “o concurso já surgiu tarde demais”, a mediação não esteve presente no início do ano letivo — crucial para o acolhimento, uma das áreas de maior foco. A mediadora receia que o mesmo se repita, este ano. Até agora, os mediadores não receberam nenhuma informação sobre a continuidade, “o que é especialmente problemático” porque a mediação “não se faz num ano, nem dois”, e a figura de um mediador “deve estar presente a longo prazo”.
Ser mediador cultural vai além da questão de tradução da língua. “Tem a ver com códigos” — gestos, olhares e formas de ver o mundo “que, mesmo entre pares, alunos da mesma idade, podem ser mal interpretados.” Portanto, essa “tradução de códigos culturais é muito importante na gestão dos conflitos, que existem.”
Há 10 anos eram cerca de 50 mil os alunos estrangeiros na escolaridade obrigatória em Portugal. Agora são 195 mil, segundo dados provisórios do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, enviados à Renascença.