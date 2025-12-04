"Participação criminal" do Ministério Público sobre escutas a Costa "não faz muito sentido"

Manifesto dos 50 repudia divulgação das escutas

Já o movimento Manifesto dos 50 critica a divulgação das escutas que envolveram o ex-primeiro-ministro António Costa, no âmbito do processo Operação Influencer, pela revista Sábado.

Em declarações à Renascença, David Justino, antigo ministro da educação do PSD e membro do movimento Manifesto dos 50 diz que, entre outros fatores, está em causa a credibilidade das instituições.

“Fico muito surpreendido precisamente com uma situação de violação clara dos direitos do cidadão. Não é só através do segredo de justiça, é precisamente, a profusão das escutas, algumas sem objetivo, claro, que não seja o de fazer arrasto sobre informação, portanto, é algo que me deixa preocupado. Sinto que não estou defendido nos meus direitos, garantidos pela Constituição, da ação de algumas das instituições”.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o movimento cívico defende que cabe ao Procurador-Geral da República, como dirigente máximo do Ministério Público, assumir as suas responsabilidades institucionais. Posição manifestada também à Renascença por David Justino.

“Não posso olhar para outra pessoa que não seja o senhor Procurador-Geral da República, que tem de ter uma responsabilidade sobre aquilo que se passa na instituição que dirige. É esse assumir de responsabilidades que julgo que ninguém quer fazer. Já sei que vai ser lançado mais um inquérito, mas estou a ver que este novo inquérito vai, mais uma vez, cair no mesmo procedimento e nos mesmos resultados que os outros atingiram e que não sei quais são”.

O movimento Manifesto dos 50 considera também que cabe ao Presidente da República garantir o regular funcionamento das instituições democráticas.