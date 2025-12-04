Redes sociais proibidas para menores de 16 anos é "uma solução empobrecedora"

A presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) considera “empobrecedora” a solução australiana para restringir o acesso às redes sociais por menores de 16 anos.

Esta quinta-feira, as plataformas digitais da Meta começam a verificar as idades dos utilizadores. É o último passo antes da proibição efetiva, que entra em vigor na próxima quarta-feira, 10 de dezembro.

Em entrevista à Renascença, Maria do Céu Patrão discorda dessa solução e, em vez disso, defende uma articulação mais eficaz entre literacia digital e supervisão por parte dos pais, tal como propõe o parecer conjunto do CNECV e do Conselho de Bioética de Espanha, que está a ser ultimado.

“A via proibitiva deve ser ponderada a par com outras medidas que têm a ver com a educação, a literacia e se reportam não apenas aos jovens, mas também aos pais”, assinala a presidente do CNECV que chama a atenção para um comportamento recorrente.