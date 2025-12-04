Redes sociais proibidas para menores de 16 anos? “Não deixámos de vender machados porque alguém cometeu crimes”

04 dez, 2025 - 08:42 • André Rodrigues
A presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) considera “empobrecedora” a solução australiana para restringir o acesso às redes sociais por menores de 16 anos.
Esta quinta-feira, as plataformas digitais da Meta começam a verificar as idades dos utilizadores. É o último passo antes da proibição efetiva, que entra em vigor na próxima quarta-feira, 10 de dezembro.
Em entrevista à Renascença, Maria do Céu Patrão discorda dessa solução e, em vez disso, defende uma articulação mais eficaz entre literacia digital e supervisão por parte dos pais, tal como propõe o parecer conjunto do CNECV e do Conselho de Bioética de Espanha, que está a ser ultimado.
“A via proibitiva deve ser ponderada a par com outras medidas que têm a ver com a educação, a literacia e se reportam não apenas aos jovens, mas também aos pais”, assinala a presidente do CNECV que chama a atenção para um comportamento recorrente.
União Europeia
Proposta aprovada pela maioria dos eurodeputados. (...)
“Ainda ontem passeava e via uma criança bebé na sua cadeirinha, a ser empurrada pelos pais e com um telemóvel na mão. Se esta é a forma de educar, porque a criança já só se acalma se tiver o telemóvel na mão, nós estamos a viciar esta criança nestes conteúdos digitais, desde o início”.
A resposta está num “equilíbrio dinâmico” entre restrição e educação para uma utilização regulada destas plataformas.
“Hoje nós temos a clara perceção de que há jovens que, pela sua idade e pela sua imaturidade emocional, estão muito vulneráveis, porque a sua convivência no virtual é uma porta de entrada para aspetos muito nocivos que podem afetar a sua saúde mental”, sublinha Maria do Céu Patrão Neves.
E isso, continua a presidente do CNECV, deve abrir o caminho para uma discussão que envolva a sociedade, mas também os decisores políticos.
Questionada se também considera inadequada a proibição do uso dos telemóveis nas escolas, Maria do Céu Patrão Neves defende que são situações diferentes e que, “dentro de um contexto mais alargado, algumas formas de proibição podem acontecer e, neste caso, estamos a falar de uma proibição a um nível muito restrito em contexto educativo” com resultados que têm ido ao encontro dos objetivos da medida.
“No curto espaço de tempo, desde que esta proibição foi decretada, tem havido muito mais interação entre os jovens, com o desenvolvimento de competências sociais tão necessárias, como a convivência, o diálogo, a resolução de conflitos, os consensos, a partilha em jogos e atividades”, constata.
Argumentos que merecem a concordância do investigador Francisco Rente. Em declarações à Renascença, este especialista em cibersegurança considera que há em Portugal evidência suficiente para justificar uma ação por parte do poder político.
“É algo que deve ser feito num modelo adequado à realidade portuguesa e, de preferência, europeia, não numa ótica proibitiva, só por si, mas com uma forte componente de consciencialização”, refere o especialista que recorre a uma "metáfora cáustica": "nós não deixámos de vender machados só porque alguém cometeu crimes com eles".
Francisco Rente lembra que os jovens estão “expostos a conteúdo altamente nocivo” e que os “indicadores relacionados com a criminalidade que usa este tipo de plataformas continuam a subir, com impactos psicológicos muito significativos em crianças e adolescentes”.
Se a solução que a Austrália vai adotar é a mais adequada para Portugal, “é uma questão em aberto, mas algo vai ter de ser feito ao nível da decisão política”.
Rente admite que a solução pode passar por uma “proibição legal, no sentido em que haverá algum tipo de responsabilização dos pais e dos encarregados de educação”, através de mecanismos de responsabilidade civil.
“A partir do momento que haja responsabilização sobre os encarregados de educação, pais e tutores no uso deste tipo de plataformas por crianças abaixo de uma determinada idade, o tema estaria resolvido, porque as pessoas têm de cumprir a lei, para garantir que as crianças não têm acesso”, conclui.