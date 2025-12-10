As leituras de Silva Peneda e Mota Soares sobre a greve geral. Descubra as diferenças

A Renascença ouviu dois antigos ministros de governos liderados pelo PSD, que já enfrentaram greves gerais: José Silva Peneda, em 1988, e Pedro Mota Soares, em 2013. As semelhanças terminam aqui.

Os dois antigos governantes assumem hoje posições opostas sobre a reforma do Código do Trabalho e sobre a greve geral marcada para esta quinta-feira.

Silva Peneda diz à Renascença que "o pacote é desequilibrado" e que a UGT foi "encostada à parede". Consegue compreender, por isso, a adesão da União Geral de Trabalhadores a esta greve geral.

Já na leitura de Pedro Mota Soares, a proposta do Governo para a reforma do Código do Trabalho é "positiva" e a greve geral é "extemporânea".

Descubra as diferenças: