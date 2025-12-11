Da experiência à exigência: o que querem afinal os jovens do trabalho?

O que significa, afinal, o trabalho hoje para as novas gerações? A conciliação entre trabalho, família e lazer está acima do salário e das regalias associadas ao contrato de trabalho? Sara Aguiar, gestora de marca e produtos de inovação digital na Procter & Gamble, admite na Renascença que para a sua geração - abaixo dos 30 anos - o mundo não gira em torno do trabalho.

"Queremos trabalhar menos horas, ter um regime de trabalho mais flexível, para trabalharmos nos nossos projetos ou para aproveitarmos o tempo para fazer outro tipo de coisas, para passarmos com os nossos amigos, a viajar, a fazer arte, o que quer que seja que nos permita sentir que estamos a explorar o mundo e a nossa vida de uma forma mais completa", responde a cofundadora de projetos de impacto social, como o Ponto Zero e o Coletivo Matéria.

Aqui fala-se de "um tempo e um espaço mentais" que corresponde à redução da importância do trabalho na vida desta geração, rumo a um paradigma onde não é apenas o dinheiro que se leva para casa. O "salário emocional" é quem mais ordena?

"O salário continua a ser importante. Faz parte sempre das cinco primeiras razões que levam as pessoas a manterem-se no sítio onde estão ou a pensarem numa mudança profissional. Mas nem sempre aparece a primeira razão que faz de facto as pessoas pensarem em manter-se no lugar onde estão ou a mudar de emprego. As outras razões estão muito associadas ao plano de carreira, aos valores de organização, ao propósito, à possibilidade de crescimento", responde Sílvia Nunes, diretora na Michael Page, consultora multinacional na área do recrutamento no programa "Da Capa à Contracapa".

A chamada "Geração Z" quer flexibilidade, mas sem precariedade. Quer "exigir às empresas que criem formas alternativas, não precárias, para que elas possam tomar as suas próprias decisões" numa série de detalhes profissionais, explica Sara Aguiar. Fatores como o horário de trabalho, as funções abrangidas pelo contrato ou a opção do teletrabalho são importantes para os trabalhadores mais novos. E que esbarram na "incapacidade bastante frequente das empresas conseguirem adaptar-se a estas novas prioridades".

A importância do plano de carreira

Um dos pontos decisivos é a estrutura de promoções no quadro de um plano de carreira proposto aos trabalhadores mais jovens. Sara Aguiar diz que a sua geração valoriza conceitos como o das 'carreiras em portfólio', em que a mesma pessoa pode ter uma carreira completamente diversa em diferentes organizações, equipas, áreas e funções.

"Temos que começar a olhar para o tema da promoção, não numa hierarquia vertical, mas eventualmente interdepartamental, no sentido da pessoa ir de facto experimentando - estas novas gerações gostam de experimentar coisas diferentes - tendo em conta aquilo que são as competências adquiridas e o seu potencial, que lhes permita progredir na sua função e na sua competência", complementa Sílvia Nunes, da Michael Page, no programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Esta especialista em recrutamento reconhece que, "hierarquicamente e do ponto de vista vertical", é muito difícil para as empresas "estar constantemente a tentar que as pessoas sejam promovidas em muito pouco tempo" como quer esta geração que, diz Sílvia Nunes, é marcada pela "inquietude".

"A ausência de mecanismos de promoção da capacidade de adição de valor versus anos de senioridade na organização faz com que muitas vezes aconteçam fenómenos, como o quiet quitting [demissão silenciosa]",acrescenta Sara Aguiar. A jovem ativista na área da inovação social diz que as empresas não compreendem a forma como as gerações mais novas se comprometem com as companhias.

Do compromisso à liderança

Pela sua experiência e pelos estudos existentes, Sílvia Nunes atesta que a nova geração de trabalhadores "levanta a mão" dentro da própria empresa e não está pouco comprometida com as organizações. "Gostam de experimentar e fazer coisas diferentes, mas também elas dão uma oportunidade às próprias organizações no sentido de se manterem. São gerações que se sentam a conversar sobre as coisas, que pedem 'feedback', que perguntam antes de pensarem em sair: 'o que é que eu posso continuar a fazer?', explica a consultora da Michael Page, que admite que "vai demorar ainda um bocadinho mais para encontrarmos aqui uma plataforma de entendimento".