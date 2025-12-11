Da troika ao pacote laboral. Como se comparam as greves gerais de 2013 e 2025?

Mudam-se os tempos, mudam-se as greves? Os números da CGTP e UGT, que falam em três milhões de trabalhadores em greve esta quinta-feira, apontam para um impacto maior que a greve geral de 27 de junho de 2013 — a última que tinha unido as duas centrais sindicais. Números diferentes, mas não muito.

Os três milhões estimados para a greve geral contra a reforma laboral proposta pelo Governo de Luís Montenegro representam à volta de 57% do número de trabalhadores em Portugal — 5,3 milhões de pessoas, segundo os números do INE relativos a outubro.

Em 2013, a UGT falou de uma adesão de mais de 50% dos trabalhadores. Portugal tinha então pouco mais de 4,1 milhões de trabalhadores no ativo, colocando o número de grevistas acima dos dois milhões de pessoas.

Nesse ano, o Governo não deu números — era a segunda greve geral das duas centrais sindicais durante a governação de Pedro Passos Coelho, anos marcados por uma contestação social intensa e prolongada contra as medidas de austeridade. Os dados de adesão à greve na função pública surgiram quase duas semanas depois: 20,5% num universo de 309 mil trabalhadores que podiam fazer greve.