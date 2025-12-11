Da troika ao pacote laboral. Como se comparam as greves gerais de 2013 e 2025?

A greve geral de junho de 2013 fez-se sentir mais nos transportes públicos e na saúde — as escolas já estavam em período de férias, e o período dos exames nacionais já tinha sido afetado por greves dos professores.

Em 2025, transportes públicos, saúde e também educação foram os setores mais afetados. O setor privado, esse, continua a ser uma incógnita, e a maior fonte de números contraditórios — o ministro António Leitão Amaro afirmou que esta parecia mais “uma greve da função pública”. A CGTP publicou, durante a tarde, uma lista de 309 serviços públicos, e algumas empresas, encerrados, e refere ainda uma adesão de 100% em dezenas de empresas e serviços.

Dos anos de cortes aos anos de crescimento

A greve geral de 2013 surgiu num contexto de uma taxa de desemprego em máximos históricos — 17,7% no primeiro trimestre de 2013 — e da continuação das más notícias sobre o desempenho da economia — o PIB dos primeiros três meses tinha caído 4% face ao mesmo período de 2012. Tudo acontecia depois do corte do subsídio de férias, do 13.º mês, e do “enorme aumento de impostos” de Vítor Gaspar.

A paralisação que voltou a juntar UGT e CGTP, divorciadas há dois anos, foi incentivada por novas medidas do então Governo de coligação PSD/CDS. Passos Coelho anunciou, no início de maio desse ano, a subida da idade da reforma sem penalizações para os 66 anos (assim como o fim da bonificação do tempo de serviço a contar para a idade da reforma), a rescisão com 30 mil funcionários públicos, o aumento de descontos destes para a ADSE e a transição da função pública para as 40 horas semanais.

O dia foi marcado por confusão no aeroporto, com muitos passageiros sem informação sobre o que aconteceria ao seu voo. Entre as manifestações na rua, um grupo de mais de 200 pessoas tentaram cortar o acesso à Ponte 25 de Abril. E, dias depois da manifestação, Vítor Gaspar demitiu-se de ministro das Finanças, originando o episódio da demissão “irrevogável” que não o foi de Paulo Portas.

Em 2025, não se preveem demissões, ninguém tentou cortar o acesso à ponte 25 de Abril, nem o aeroporto se encheu de passageiros perdidos, apesar de mais de metade dos voos serem cancelados.