Da "manif" ordeira aos distúrbios. Crónica de um protesto que passou dos gritos ao fogo

Jogo do gato e do rato. Durante praticamente três horas, quando o Corpo de Intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP) descia a escadaria da Assembleia da República (AR), os manifestantes afastavam-se, sob gritos de indignação como “cobardes”, “vocês têm de estar connosco” ou “para quê isso?”. Assim que a PSP voltava a subir, os distúrbios regressavam à zona das grades, com garrafas de vidro arremessadas contra os degraus e caixotes do lixo e cartazes queimados.

A situação fez, até, os manifestantes alterarem os cânticos contra a reforma laboral defendida pelo Governo: a cada saco do lixo incendiado, ouvia-se que “o pacote [laboral] cheira mal”.

As atenções no Largo de São Bento estavam todas viradas para a banda sonora que saía do sistema de som dos manifestantes (desde os Wham! até Madonna) e, claro, para estes jovens desordeiros – o membro mais velho do grupo acabou a subir a escadaria logo ao início e a ser levado pela polícia. Atrás deles e da nuvem de fumo que se erguia de quando em vez, desenhou-se uma linha de segurança, que isolava as restantes pessoas que ali protestavam – e que só era quebrada quando as fogueiras improvisadas precisavam de mais lenha ou lixo.

“Não o fiz [atos de vandalismo], mas respeito a forma de cada um se manifestar. Se escalar, eu vou-me embora. Mas acho que as pessoas estão revoltadas – acho que é isso que as pessoas querem manifestar, de uma maneira ou de outra. E é por isso que também está a acontecer algum vandalismo, mas acho que faz parte”, considerou Joana Faria, de 30 anos e assistente de bordo e que participou na greve.