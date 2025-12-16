Confessou, foi suspenso e está em prisão preventiva: o que se sabe sobre o caso do ex-adjunto da ministra da Justiça?

Paulo Abreu dos Santos, que entre 2023 e 2024 integrou o gabinete da ministra da Justiça Catarina Sarmento e Castro, está a ser investigado no âmbito de um inquérito por abuso sexual de menores e pornografia infantil. É suspeito de mais de 500 crimes de pornografia de menores e dois de abuso de crianças.

O processo, com origem nos Estados Unidos, resultou na sua detenção após a localização de um endereço IP ligado ao Ministério da Justiça. Várias instituições suspenderam os seus vínculos com o arguido, que se encontra em prisão preventiva.

Quem é Paulo Abreu dos Santos, o ex-adjunto agora sob investigação

Paulo Jorge Abreu dos Santos, 38 anos, é advogado e foi adjunto da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, durante os anos de 2023 e 2024, no governo de António Costa. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde também lecionava como assistente convidado desde 2016. Foi colaborador da sociedade Ana Bruno & Associados e membro do Centro de Investigação em Direito Privado (CIDP) e do Instituto Português de Processo Civil (IPPC).

Iniciou a sua atividade profissional em 2010, com prática jurídica nas áreas do contencioso societário, comercial, insolvência e arbitragem. De acordo com registos públicos, teve a seu cargo processos considerados complexos, incluindo casos de branqueamento de capitais relacionados com o empresário Álvaro Sobrinho.

Em outubro de 2021, numa rubrica do jornal “ECO”, apontou o livro Comportamento, de Robert Sapolsky, como leitura de eleição. Nessa ocasião, destacou a seguinte frase do autor, que citou: “Não se pode escolher não ser pedófilo, mas pode-se escolher não ser um abusador de crianças”.

Descreveu a obra como “imprescindível para quem procura compreender a natureza humana e quão pouco racionais podem ser as nossas escolhas”.

Na mesma publicação, referiu também o filme Joker como o seu preferido, justificando a escolha com estas palavras: “Há uma dimensão humana e psicológica no filme que nos devia levar a todos a refletir sobre quem são os verdadeiros vilões”.