Passar o Natal a milhares de quilómetros de casa. "É difícil a pessoa sentir-se bem quando não está junto da família"

9 da manhã. Steven Lopes Tavares apresenta-se na Avenida Sidónio Pais para o trabalho voluntário que desempenha na Cáritas de Lisboa. Senegalês, com pai proveniente da Guiné-Bissau, em África cresceu como bilingue, a falar francês e criolo em casa. Mas o bichinho da língua portuguesa foi aparecendo e acabou a aterrar em Portugal com o intuito primeiro de a aprender. Chegou há 4 anos e 5 meses.

E a língua, essa que veio aprender, já domina, pelo menos a ouvido nu, como se um nativo fosse. “Ainda falta muito por aprender”, relata, classificando-se como uma pessoa extremamente perfecionista. No dia-a-dia usa todas as ferramentas de que dispõe para manter a curva de aprendizagem em altas, cumprindo principalmente um exercício: ler, ler muito. “Adoro ler e a leitura ajuda-me nesse sentido, a poder dominar a língua. Romances e livros no que respeita à minha área, a área de gestão, sobretudo a gestão orientada pelos recursos humanos, a gestão dos talentos. E livros sobre política, direito e áreas inerentes.”

Veio desafiado por familiares que vivem em Lisboa, deixando na terra-Natal a família nuclear. Mas a jornada de Steven fora do Senegal começou ainda antes. Passou por França e viveu em Lille com um tio. Depois de ter iniciado a licenciatura em Direito e Ciência Política no continente africano, foi em terras francesas que a concluiu – aproveitando uma bolsa de estudo.

A experiência foi boa, mas teve problemas de adaptação à nova nação – o primeiro contacto com a Europa. “É um país diferente em termos culturais. O Senegal é um país orientado pelo coletivismo, em França o país tende a ser mais orientado pelo individualismo. Lá partilhamos todos, tem aquele sentido de solidariedade entre a vizinhança”. Algo que raramente encontrou em Lille.