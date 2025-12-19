Igreja do Catujal tem "miminhos" no Natal para as famílias. "É uma ajuda extra que a paróquia nos dá"

O som dos aviões na aterragem para o Aeroporto de Lisboa obriga a suspender, por momentos, a conversa entre quem se concentra numa das portas laterais da Igreja de São José da Nazaré, mais conhecida como Igreja do Catujal.

Um voluntário da paróquia está a entregar as senhas, à vez, para a distribuição de cabazes com comida, fornecida pelo Banco Alimentar. Este cabaz, o único entregue este mês, é diferente, não estivéssemos nós próximos do Natal.

Isabel é uma das primeiras da fila, mais ou menos organizada, que se vai formando, à medida que vão chegando mais beneficiários. Ao todo, são 25 famílias que vêm buscar leite, bananas, iogurtes, azeite, óleo, bolachas, cereais, papas para bebés e muito mais.

Uma ajuda muito importante, “e nesta altura do Natal, mais ainda”, explica Isabel. “É quando tentamos reunir a família. É uma ajuda extra que a paróquia nos dá.” Sobretudo nesta altura, em que os tempos “estão a ser muito difíceis, muito difíceis mesmo”.

“Mas eu, pelo menos, tento conciliar as minhas coisas. Conciliar o meu ordenado com as minhas despesas. Eu consigo dar a volta”, garante Isabel, que aponta para a filha, ali ao lado, encostada a um muro. “A minha filha está desempregada neste momento outra vez. Tenho um filho que está a trabalhar e que ajuda nas despesas. Tenho uma renda de 400 euros, tirando o resto. Mas lá vou conciliando as coisas.”

Lá vai fazendo das tripas coração para viver. Ou sobreviver.

Atenta à conversa está Maria Alice, que veio acompanhar uma amiga e ajudá-la, com o seu carro, a levar os sacos com a ajuda alimentar para casa. Começa a conversa a explicar que foi doente oncológica.

“Eu tive um cancro e precisei muito e tive a ajuda de Nossa Senhora de Fátima. Foram as horas mais difíceis da minha vida. Pensei que iria para lá… Mas felizmente estou cá e bem”, garante, soltando uma gargalhada das que se dá quando estamos nervosos e apreensivos.

Consegue perceber a importância desta ajuda, porque também ela passou grandes dificuldades.

“Consigo, sim. Aquelas crianças que não podem, que não têm nada, uma ajuda, um pão, um iogurte, esta ajuda é boa. Eu já passei por isso, valeram-me os meus pais”, admite.

“Sei o que é os filhos chegarem a casa, quererem pão e não terem. E isso acontece aqui na nossa paróquia. Sei de algumas pessoas que estão assim”, lamenta.