"O momento em que as máquinas vão ter hegemonia sobre os homens já está a ser fabricado"

José Gil, filósofo, ensaísta e professor, afirma, a propósito dos avanços da inteligência artificial (IA), que “o que se prepara é uma transformação da subjetividade como nunca se operou na História” e alerta para o modo como “condiciona e fabrica os nossos desejos”.

Em entrevista à Renascença, José Gil, considerado um dos 25 grandes pensadores do mundo pela revista francesa "Le Nouvel Observateur", diz que é possível estabelecer paralelismos entre o atual contexto internacional e o período que antecedeu a II Guerra Mundial e refere, ainda, que Donald Trump “está-se nas tintas para as mortes em Gaza e na Ucrânia”. “O que lhe interessa é negócio”, sublinha o autor de livros como “Portugal, Hoje. O Medo de Existir”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Estamos numa época do ano, o Natal, em que parece haver uma certa predisposição das pessoas para o tema da paz. Como é que interpreta isto?

Não sei bem se, realmente, há uma grande atenção ao tema da paz, mas o que me parece é que a greve geral, tal como ela se desenvolveu, é o sinal de que há uma espécie de resistência automática dos sindicatos e das pessoas a uma captação do protesto social pela política de direita.

Neste sentido, vejo o que está a acontecer como evidentemente um protesto contra as condições sociais, as condições que fazem com que um 1/5 da população esteja no limiar da pobreza ou na pobreza, o que é imenso, mas também [como um] querer manter uma certa distância com o que está a causar estragos na política habitual sindical, na política social dos partidos, que é o tema da extrema-direita, do Ventura, do Chega, à volta da imigração, sobretudo, e da corrupção, mas sobretudo da imigração, tema que atrai extraordinariamente.

É um foco, um atractor do descontentamento social antigo, que se manifestava através de manifestações de sindicatos, que agora está a ser absorvido. Veja-se o comportamento do Ventura relativamente à greve geral – vejo isso como um anúncio para um futuro perturbador para o protesto social e a manifestação dos direitos das pessoas.

Greve geral? Há uma espécie de resistência automática dos sindicatos e das pessoas a uma captação do protesto social pela política de direita

Dava este exemplo da greve geral como demonstração ainda de algum traço, digamos assim, de vivacidade da sociedade civil, ou, por outro lado, falava antes deste aproveitamento que houve da greve geral?

A greve geral justifica-se enquanto greve geral, mas justifica-se e ao mesmo tempo toda a gente aponta para a estranheza do timing desta greve, enquanto há negociações, etc. Bom, mas o que me parece é que há aqui a vontade de afirmar uma independência, não é tanto da sociedade civil, é das organizações políticas e dos sindicatos para mostrar a sua distância em relação ao protesto que está a criar uma chapa que absorve todo o tipo de protesto em Portugal, que é o protesto da extrema-direita.