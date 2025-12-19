Quem era Cláudio Valente? A cronologia do português ligado ao tiroteio em Brown e ao homicídio de Nuno Loureiro

Promissor estudante de Física, representante de Portugal em competições internacionais e melhor aluno do curso no Instituto Superior Técnico, Cláudio Valente parecia ter um futuro académico notável pela frente.

Vinte e cinco anos depois, é o principal suspeito de dois crimes violentos nos Estados Unidos: um tiroteio no campus da Brown University e o homicídio de Nuno Loureiro, físico português e professor no MIT.

Meados da década de 1990

Durante o ensino secundário na Escola Secundária Maria Lamas, em Torres Novas, Cláudio Valente destacou-se em Física, participou em competições nacionais da disciplina e representou Portugal em provas internacionais realizadas na Austrália.

1995–2000

Frequentou o curso de Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, onde foi colega de Nuno Loureiro. Concluiu a licenciatura em 2000 como melhor aluno do curso, terminando com média de 19 valores.

18 de fevereiro de 2000

O IST rescinde o contrato de Cláudio Valente, que desempenhava funções de monitor (assistente) na instituição, com efeito a partir de 29 de fevereiro de 2000.

Agosto de 2000

Valente muda-se para os Estados Unidos com um visto de estudante (F-1) para ingressar nos estudos de pós-graduação em Física na Brown University, em Providence (Rhode Island).