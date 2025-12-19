Quem era Cláudio Valente? A cronologia do português ligado ao tiroteio em Brown e ao homicídio de Nuno Loureiro

19 dez, 2025 - 19:11 • Fábio Monteiro
Promissor estudante de Física, representante de Portugal em competições internacionais e melhor aluno do curso no Instituto Superior Técnico, Cláudio Valente parecia ter um futuro académico notável pela frente.
Vinte e cinco anos depois, é o principal suspeito de dois crimes violentos nos Estados Unidos: um tiroteio no campus da Brown University e o homicídio de Nuno Loureiro, físico português e professor no MIT.
Durante o ensino secundário na Escola Secundária Maria Lamas, em Torres Novas, Cláudio Valente destacou-se em Física, participou em competições nacionais da disciplina e representou Portugal em provas internacionais realizadas na Austrália.
Frequentou o curso de Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico (IST), em Lisboa, onde foi colega de Nuno Loureiro. Concluiu a licenciatura em 2000 como melhor aluno do curso, terminando com média de 19 valores.
O IST rescinde o contrato de Cláudio Valente, que desempenhava funções de monitor (assistente) na instituição, com efeito a partir de 29 de fevereiro de 2000.
Valente muda-se para os Estados Unidos com um visto de estudante (F-1) para ingressar nos estudos de pós-graduação em Física na Brown University, em Providence (Rhode Island).
Matricula-se no programa de doutoramento em Física da Brown University. Frequentou três semestres do curso e acabou por desistir antes de obter o grau, não concluindo a pós-graduação.
Consegue obter o estatuto de residente permanente legal nos EUA através do programa de diversidade de vistos (lotaria anual de green cards).
Cláudio Valente desloca-se para a região da Nova Inglaterra. Aluga um quarto de hotel em Boston, Massachusetts.
Ocorre um tiroteio na Universidade de Brown, em Rhode Island, que causa a morte de dois estudantes e fere nove outras pessoas. O atirador consegue fugir, desencadeando uma intensa operação policial para localizar o suspeito.
Nuno Loureiro, físico português de 47 anos e professor do MIT, é morto a tiro à porta de casa em Brookline, arredores de Boston. As autoridades identificam Cláudio Valente como o principal suspeito do homicídio.
Para despistar a investigação após o crime, Valente terá trocado a chapa de matrícula do carro alugado – colocando uma placa do estado do Maine sobre a da Florida – para ocultar a sua identidade.
Uma pista surge através da rede social Reddit. Um sem-abrigo relata ter visto um Nissan cinzento com matrícula da Florida estacionado no campus no dia do ataque, informação que leva a polícia a associar o veículo alugado a Cláudio Valente e a revelar a identidade do suspeito.
Nessa altura, as autoridades norte-americanas confirmam a ligação entre o tiroteio de Brown e o homicídio de Nuno Loureiro, passando a concentrar esforços num só suspeito e intensificando a caça ao homem.
Valente é finalmente localizado numa unidade de armazéns em Salem, no estado de New Hampshire. Quando a polícia se preparava para detê-lo, o suspeito suicida-se com um tiro, sendo encontrado já sem vida.
Junto ao corpo, os agentes recuperam uma mochila contendo duas armas de fogo.
Todas as autoridades envolvidas confirmam que Cláudio Valente era o autor do tiroteio em Brown e do assassinato de Nuno Loureiro, tendo morrido antes de poder ser presente a julgamento.
