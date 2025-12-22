Veja a lista dos nomes de bebés mais escolhidos em Portugal em 2025

Pelo sétimo ano consecutivo, Francisco e Maria foram os nomes de bebés mais populares em Portugal. De acordo com dados do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) à Renascença, entre janeiro e o final de novembro de 2025 foram registados cerca de 87 mil bebés no país.

Nomes femininos mais populares em Portugal em 2025

Entre as meninas, Maria mantém-se como o nome mais escolhido pelos portugueses. Até novembro, 4.791 bebés foram registadas com este nome. O nome Maria lidera o ranking do nome do sexo feminino desde 2004, ano em que ultrapassou Ana como o nome mais popular em Portugal.

O segundo nome mais escolhido em 2025 foi Alice, com 1.195 registos, um número significativamente inferior ao da líder. Em terceiro lugar surge Leonor, com 1.146 bebés registados até novembro.