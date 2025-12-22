Notícia Renascença

Veja a lista dos nomes de bebés mais escolhidos em Portugal em 2025

22 dez, 2025 - 21:14 • Diogo Camilo

Nas meninas, Maria volta a ser o nome mais popular pelo 21.º ano consecutivo. Nos rapazes, Francisco lidera desde 2019, mas é seguido de perto por Tomás e Duarte. Saiba quem entrou e saiu do top-10 masculino e feminino.

Pelo sétimo ano consecutivo, Francisco e Maria foram os nomes de bebés mais populares em Portugal. De acordo com dados do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) à Renascença, entre janeiro e o final de novembro de 2025 foram registados cerca de 87 mil bebés no país.

Nomes femininos mais populares em Portugal em 2025

Entre as meninas, Maria mantém-se como o nome mais escolhido pelos portugueses. Até novembro, 4.791 bebés foram registadas com este nome. O nome Maria lidera o ranking do nome do sexo feminino desde 2004, ano em que ultrapassou Ana como o nome mais popular em Portugal.

O segundo nome mais escolhido em 2025 foi Alice, com 1.195 registos, um número significativamente inferior ao da líder. Em terceiro lugar surge Leonor, com 1.146 bebés registados até novembro.

Outros nomes femininos populares em 2025 foram Matilde, Benedita, Aurora, Olívia, Carolina, Camila e Francisca. Em relação à lista do ano passado saem nomes como Margarida e Beatriz.

Nomes masculinos mais populares em Portugal em 2025

Nos rapazes, Francisco voltou a ser o nome mais comum, mantendo a liderança desde 2019. Nos primeiros 11 meses de 2025, foram registados 1.495 bebés com este nome, associado também ao Papa Francisco.

No ranking dos nomes masculinos mais escolhidos, o segundo lugar pertence a Tomás. com 1.356 registos, e o terceiro lugar da lista ficou com Duarte, com 1.256.

Logo a seguir surgem Afonso e Vicente, muito próximos em número de registos.

Outros nomes de rapazes populares em Portugal são João, Lourenço, Martim, Miguel e Gabriel. De saída do top-10, em relação ao ano passado, está Santiago.

