Adeus triângulo, olá sinal luminoso. O que tenho de levar no carro se viajar para Espanha?

Na Catalunha, no País Basco, na Estremadura ou nas Astúrias. Em qualquer uma das 17 comunidades autónomas espanholas, o V16 não só é válido como é obrigatório.

Sim. É caso para dizer que todos, todos, todos têm de ter um Help Flash consigo. Ligeiros, pesados, transportes de passageiros ou de mercadorias, incluindo as perigosas.

A partir de 1 de janeiro de 2026, o Help Flash substitui os clássicos triângulos e, em Espanha, passa a ser o único meio legal para sinalização de veículos imobilizados na estrada.

Com a ajuda da Direção Geral de Trânsito espanhola, explicamos tudo o que precisa de saber sobre este novo dispositivo em 16 perguntas e respostas.

Emite luz amarela de alta intensidade, a 360º, e está ligado à Internet das Coisas para que outros condutores recebam a geolocalização de carros sinistrados. Uma das principais vantagens é evitar que o condutor saia da viatura para ter de sinalizar uma avaria ou acidente.

Assim que o ano mudar, logo à meia-noite e um minuto do primeiro dia de 2026, Espanha diz adeus ao triângulo de sinalização que nos habituamos a ver colocados a, pelo menos, 30 metros de veículos avariados na berma da estrada. Dali em diante, o que passa a ser obrigatório nas estradas espanholas é o Help Flash, ou V16, um sinal luminoso que deve ser colocado no ponto mais alto do veículo.

Ano novo, triângulo novo? Na verdade , a nova sinalização usada em Espanha, para assinalar veículos parados na estrada, está mais próxima de outros sólidos geométricos: um cone de vértice arredondado ou um cilindro, conforme o modelo escolhido.

4. Agora que já comprei um V16, posso usá-lo em Portugal?

Depende. Se a matrícula do seu carro for portuguesa, tem de usar o triângulo de sempre. Se a matrícula for espanhola, pode usar o Help Flash, segundo as regras da circulação internacional de veículos.

5. E onde é que guardo o V16? Ao lado do colete?

A ideia da mudança do triângulo para o Help Flash é evitar que os condutores saiam do carro, caso tenham uma avaria ou acidente. Por isso, deve guardar o sinal luminoso dentro do habitáculo do veículo e não na bagageira. O bom senso — e a Direção Geral de Trânsito espanhola — diz que o porta-luvas é o local mais fácil para o ter, ao lado do colete.

6. É desta que deito fora o triângulo?

Só se estiver a planear mudar-se para Espanha.

Em Portugal, o triângulo continua a ser obrigatório e, aliás, Espanha é, por enquanto, o único país que trocou para o V16.

7. Se ficar parado na estrada, em que sítio ponho o V16? Na via ou no carro?

No carro, sempre. Deve ser posto na parte mais alta possível do veículo imobilizado para garantir que tem o máximo de visibilidade. Além disso, tem de estar estável e sobre uma superfície plana. Idealmente, deve ser posto no tejadilho do veículo, ligeiro ou pesado, ou, se não for possível, na porta do condutor.

Um motociclista deve colocar o V16 no depósito de combustível, na bagageira ou baú, ou na haste do espelho retrovisor.

8. E vai ficar mesmo preso no meu carro?

É suposto o Help Flash vir equipado com um íman potente que adere a superfícies metálicas.

Se o tejadilho for de alumínio ou de vidro pode não ficar tão seguro. De qualquer forma, é da responsabilidade do condutor garantir que o sinal luminoso fica fixado ao veículo.

9. Ouvi dizer que tem GPS. Quer dizer que tenho de ter acesso à internet?

Não. O V16 tem de ter obrigatoriamente conetividade (todos os que não têm deixam de ser aceites a partir de 1 de janeiro de 2026), mas isso não depende nem de acesso à internet nem de recurso a dados, por exemplo, do telemóvel do condutor.

10. Isso quer dizer que me podem geolocalizar sempre?

Nada disso. A localização só é transmitida quando é ativada e serve apenas para avisar os outros condutores. Uma vez que o V16 não tem de ser associado à matrícula ou a quaisquer dados pessoais, não há risco de estes serem pirateados ou transmitidos a terceiros.

Também é importante perceber que não avisa as autoridades da ocorrência e não distingue entre avaria e acidente.

11. Mas como é que funciona essa conetividade?

Os Help Flash que são aceites têm conetividade integrada (NB-IoT ou LTE-M) e é isso que permite enviar a localização exata do veículo para o DGT 3.0 — a plataforma de veículos conectados da DGT que oferece informações de tráfego em tempo real.

Tanto o NB-IoT (Narrowband Internet of Things) como o LTE-M (Long Term Evolution for Machines) são tecnologias para a Internet das Coisas, usadas por aplicações que enviam pequenos volumes de dados.

12. Estou desconfiado de que funcione. Como é que o V16 avisa os outros condutores de que tive um problema?

Basicamente, os outros condutores recebem a informação que é enviada para o DGT 3.0 através de navegadores, aplicações de trânsito ou computadores de bordo (quando os tenham).

Além disso, o V16 emiti uma luz amarela, a 360º, de alta intensidade, de forma intermitente e contínua, e que é visível até um quilómetro de distância, quando existam boas condições.