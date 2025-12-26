Adeus triângulo, olá sinal luminoso. O que tenho de levar no carro se viajar para Espanha?

26 dez, 2025 - 08:00 • Ana Kotowicz
Ano novo, triângulo novo? Na verdade, a nova sinalização usada em Espanha, para assinalar veículos parados na estrada, está mais próxima de outros sólidos geométricos: um cone de vértice arredondado ou um cilindro, conforme o modelo escolhido.
Assim que o ano mudar, logo à meia-noite e um minuto do primeiro dia de 2026, Espanha diz adeus ao triângulo de sinalização que nos habituamos a ver colocados a, pelo menos, 30 metros de veículos avariados na berma da estrada. Dali em diante, o que passa a ser obrigatório nas estradas espanholas é o Help Flash, ou V16, um sinal luminoso que deve ser colocado no ponto mais alto do veículo.
Emite luz amarela de alta intensidade, a 360º, e está ligado à Internet das Coisas para que outros condutores recebam a geolocalização de carros sinistrados. Uma das principais vantagens é evitar que o condutor saia da viatura para ter de sinalizar uma avaria ou acidente.
Com a ajuda da Direção Geral de Trânsito espanhola, explicamos tudo o que precisa de saber sobre este novo dispositivo em 16 perguntas e respostas.
A partir de 1 de janeiro de 2026, o Help Flash substitui os clássicos triângulos e, em Espanha, passa a ser o único meio legal para sinalização de veículos imobilizados na estrada.
Sim. É caso para dizer que todos, todos, todos têm de ter um Help Flash consigo. Ligeiros, pesados, transportes de passageiros ou de mercadorias, incluindo as perigosas.
Na Catalunha, no País Basco, na Estremadura ou nas Astúrias. Em qualquer uma das 17 comunidades autónomas espanholas, o V16 não só é válido como é obrigatório.
Depende. Se a matrícula do seu carro for portuguesa, tem de usar o triângulo de sempre. Se a matrícula for espanhola, pode usar o Help Flash, segundo as regras da circulação internacional de veículos.
A ideia da mudança do triângulo para o Help Flash é evitar que os condutores saiam do carro, caso tenham uma avaria ou acidente. Por isso, deve guardar o sinal luminoso dentro do habitáculo do veículo e não na bagageira. O bom senso — e a Direção Geral de Trânsito espanhola — diz que o porta-luvas é o local mais fácil para o ter, ao lado do colete.
Só se estiver a planear mudar-se para Espanha.
Em Portugal, o triângulo continua a ser obrigatório e, aliás, Espanha é, por enquanto, o único país que trocou para o V16.
No carro, sempre. Deve ser posto na parte mais alta possível do veículo imobilizado para garantir que tem o máximo de visibilidade. Além disso, tem de estar estável e sobre uma superfície plana. Idealmente, deve ser posto no tejadilho do veículo, ligeiro ou pesado, ou, se não for possível, na porta do condutor.
Um motociclista deve colocar o V16 no depósito de combustível, na bagageira ou baú, ou na haste do espelho retrovisor.
É suposto o Help Flash vir equipado com um íman potente que adere a superfícies metálicas.
Se o tejadilho for de alumínio ou de vidro pode não ficar tão seguro. De qualquer forma, é da responsabilidade do condutor garantir que o sinal luminoso fica fixado ao veículo.
Não. O V16 tem de ter obrigatoriamente conetividade (todos os que não têm deixam de ser aceites a partir de 1 de janeiro de 2026), mas isso não depende nem de acesso à internet nem de recurso a dados, por exemplo, do telemóvel do condutor.
Nada disso. A localização só é transmitida quando é ativada e serve apenas para avisar os outros condutores. Uma vez que o V16 não tem de ser associado à matrícula ou a quaisquer dados pessoais, não há risco de estes serem pirateados ou transmitidos a terceiros.
Também é importante perceber que não avisa as autoridades da ocorrência e não distingue entre avaria e acidente.
Os Help Flash que são aceites têm conetividade integrada (NB-IoT ou LTE-M) e é isso que permite enviar a localização exata do veículo para o DGT 3.0 — a plataforma de veículos conectados da DGT que oferece informações de tráfego em tempo real.
Tanto o NB-IoT (Narrowband Internet of Things) como o LTE-M (Long Term Evolution for Machines) são tecnologias para a Internet das Coisas, usadas por aplicações que enviam pequenos volumes de dados.
Basicamente, os outros condutores recebem a informação que é enviada para o DGT 3.0 através de navegadores, aplicações de trânsito ou computadores de bordo (quando os tenham).
Além disso, o V16 emiti uma luz amarela, a 360º, de alta intensidade, de forma intermitente e contínua, e que é visível até um quilómetro de distância, quando existam boas condições.
O Help Flash alimenta-se de pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis e têm de garantir, obrigatoriamente, que funciona de forma contínua durante 30 minutos.
Em repouso, a bateria deve aguentar 18 meses.
Os condutores são avisados à mesma, garantem as autoridades espanholas, através da geolocalização, embora o aviso de luz possa falhar em alguns casos.
De qualquer forma, numa curva, a emissão de luz a 360º deverá ser suficiente para alertar quem está na estrada.
Cuidado, porque nem todos os V16 são homologados.
O melhor a fazer é consultar a lista de modelos aprovados que está no site da DGT. Depois, basta ver na lente do V16 qual a marca e o número de certificado para perceber se está conforme a lei.
Na verdade, não, desde que a sua matrícula seja portuguesa.
Segundo a Convenção de Viena sobre Tráfico Rodoviário — aquela que regula a circulação internacional de veículos — os automóveis (e outros) são obrigados a ter um dispositivo de sinalização, mas apenas o que estiver previsto na lei do país de origem da matrícula.
De qualquer forma, se tiver um Help Flash no tejadilho é mais provável que não tenha problemas com as autoridades espanholas, evitando ter de ensaiar a frase: "Hola, soy de Portugal y tengo un triángulo, no tengo baliza."