Habitação

Benefício fiscal para jovens comprarem casa foi absorvido pelo aumento dos preços em poucos meses

06 jan, 2026 - 11:49 • João Carlos Malta

Segundo os autores de um estudo do ISCTE, a isenção de IMT e de Imposto de Selo para os jovens na compra da primeira habitação própria e permanente foi anulada em pouco mais de um ano depois da medida ter sido anunciada. A subida de preços foi mais rápida nos imóveis de menor valor e mais lenta nas casas mais caras.

A+ / A-

Segundo um estudo académico, divulgado esta terça-feira, nas habitações mais acessíveis, a subida de preços anulou em três meses o benefício fiscal concedido a jovens até aos 35 anos anunciado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, em maio de 2024. Já nos segmentos mais altos, o processo demorou até 15 meses.

No espaço de apenas um mês após o anúncio do benefício fiscal, os preços anunciados das habitações aumentaram 0,26%, assinala o estudo. A isenção fiscal concedida em 2024 a jovens até aos 35 anos na compra da primeira casa foi rapidamente absorvida pela subida dos preços no mercado imobiliário.

“Entre junho e dezembro de 2024, a isenção foi completamente capitalizada em preços mais elevados para os imóveis de menor valor”.

Montenegro promete transformações na saúde, educação e habitação em três anos e meio

Montenegro promete transformações na saúde, educação e habitação em três anos e meio

Num contexto em que Governo PSD/CDS-PP não tem mai(...)

Estas são algumas das conclusões de um estudo do ISCTE dos investigadores Luís Clemente-Casinhas e Sofia Vale, autores do estudo “Exemption or illusion? The impact of a youth tax policy on house asking prices in Portugal”.

Este trabalho académico foi realizado no âmbito da Business Research Unit do ISCTE e foi publicado na “Real Estate Economics”, a revista científica oficial da American Real Estate and Urban Economics Association, uma das principais referências internacionais na investigação sobre o mercado imobiliário.

“A medida revelou-se duplamente contraproducente, porque não beneficiou a maioria daqueles aos quais se dirigia, os jovens, e contribuiu para acentuar uma subida de preços que prejudicou todos os outros consumidores”, afirmam os investigadores.

Residências universitárias e habitação acessível
Residências universitárias e habitação acessível

Existe uma relação de causalidade entre a implementação da medida de benefício fiscal para jovens na compra da primeira habitação e o aumento dos preços anunciados das casas”, afirma Luís Clemente-Casinhas, co-autor do estudo. O resultado é que quem mais necessitava da medida, e os que apenas conseguem comprar casas de preço mais baixo, acabaram por ser mais prejudicados”.

Lisboa e Porto são as zonas em que os preços mais foram afetados

Os resultados do estudo, revelados pelo ISCTE em comunicado enviado às redações, mostram um aumento significativo do crescimento dos preços pedidos pelos vendedores.

“O efeito especulativo sentiu-se particularmente nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, em municípios com menor rendimento médio e com maior número de jovens elegíveis”, assinalam ainda os autores.

Pacote da habitação debatido e votado no parlamento a 9 de janeiro

Pacote da habitação debatido e votado no parlamento a 9 de janeiro

Em setembro, o Ministério das Infraestruturas e Ha(...)

Os investigadores do ISCTE sublinham que políticas centradas exclusivamente na procura, e sem uma monitorização regular da oferta, tendem a agravar a crise no acesso à habitação em Portugal. “Medidas com estas características fazem subir os preços, inclusive para quem não beneficia do apoio fiscal”, remata Luís Clemente-Casinhas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)