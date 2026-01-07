Sistema de triagem do INEM já está debaixo de fogo. O que é? O que mudou? E deve ser aplicado da mesma forma em todo o país?

07 jan, 2026 - 11:56 • João Carlos Malta
Na sexta-feira passada, o INEM anunciou o início de um novo sistema de atendimento das chamadas recebidas nos CODU (Centro Operacional de Doentes Urgentes). Este prevê cinco níveis de prioridade (emergente, muito urgente, urgente, pouco urgente e não urgente). Um modelo construído à semelhança da triagem usada nos hospitais.
O presidente do INEM, Luís Cabral, disse, na altura, que o objetivo é “enviar a ambulância certa para a pessoa certa na hora certa”.
A classificação resulta da avaliação clínica que é realizada pelos profissionais do CODU, com base na informação recolhida durante a chamada para 112.
A prioridade emergente, para situações de risco de vida iminente, implica uma resposta imediata, com o envio de meios de suporte básico de vida, articulados com suporte imediato ou avançado de vida.
Para os casos muito urgentes, o novo sistema prevê a chegada do primeiro meio de socorro ao local até 18 minutos e nas situações urgentes.
Quem tem risco de agravamento clínico, como foi considerado o doente que morreu no Seixal, o tempo de resposta previsto é de até 60 minutos com envio de meio de Suporte Básico de Vida.
Já para os pouco urgentes, prevê-se a chegada ao local de meios em 120 minutos.
Os doentes não urgentes são casos que não implicam o envio de meios de emergência, sendo a chamada transferida de imediato para a linha SNS 24, onde é garantido aconselhamento e encaminhamento adequados.
O cidadão passa a ser informado sobre a prioridade atribuída, o tempo de resposta estimado e o encaminhamento definido.
Segundo o INEM, é uma aposta clara na transparência e na gestão das expectativas de quem recorre ao 112.
Será também solicitado que, caso a vítima apresente uma alteração dos sinais relatados ou o aparecimento de um novo sintoma, que volte a ligar para o 112.
A Lusa teve acesso à fita do tempo deste caso, que mostra que o homem, de 78 anos, ligou pela primeira vez a pedir socorro ao INEM pelas 11h20 de terça-feira, tendo esta situação sido classificada como prioridade 3 — que prevê o acionamento de meios em 60 minutos -, mas apenas foi enviada a viatura médica pelas 14h09, quase três horas depois.
"A ocorrência inicialmente triada, como podendo aguardar pelo envio de meios, pode ter sido determinante para o desfecho trágico", Rui Lázaro, Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.
Ou seja, não foi cumprido o protocolo do novo sistema. Apesar de ter sido considerado uma situação de prioridade 3, mais de uma hora depois, pelas 12h48, a fita indica que a Cruz Vermelha do Seixal não tinha ambulância, que as ambulâncias de Almada e Seixal estavam ocupadas e, pelas 13h29, houve uma segunda chamada para o INEM a questionar a demora de meios.
Pelas 14h05 houve uma nova chamada e foi registado que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e pelas 14h09 foi enviada a viatura médica de Almada, que, entretanto, ficou livre.
Ainda assim, à Renascença, Rui Lázaro admitiu que o novo modelo de triagem no Instituto Nacional de Emergência Médica pode ter estado na base do atraso no socorro. "A ocorrência inicialmente triada, como podendo aguardar pelo envio de meios, pode ter sido determinante para o desfecho trágico", diz o presidente do sindicato.
"Não se trata de um problema do CODU, do INEM, ou do novo modelo de triagem. A única coisa que foi instituída é uma triagem por cores, que determina unicamente o tempo do acionamento de meios", Luís Filipe Barreira, bastonário da Ordem dos Enfermeiros.
O representante dos técnicos de emergência pré-hospitalar reforça ainda que "antes deste novo modelo de prioridades, o que teria acontecido é que, assim que a chamada é triada como emergente, teriam sido procurados os meios de emergência para enviar para esta ocorrência".
Ouvido pela Renascença, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, contraria a versão dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que acusa de querer "criar ruído". "Não se trata de um problema do CODU, do INEM, ou do novo modelo de triagem. A única coisa que foi instituída é uma triagem por cores, que determina unicamente o tempo do acionamento de meios", explica.
Luís Filipe Barreira atribui a responsabilidade do atraso no socorro ao idoso à falta de ambulâncias na margem sul do Tejo. "Na verdade temos um problema de falta de ambulâncias na margem sul, que não é de hoje, nem de ontem, e é necessário que seja feita esta reforma estrutural", continua.
Mesmo antes deste caso que acabou em morte, já no início da semana, em comunicado, a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) diz que, apesar da “campanha mediática” sobre as alterações na triagem de chamadas do INEM, a introdução de novos tempos de resposta e revisão das prioridades, “nada mudou”.
Considera que o sistema de triagem está “exatamente igual, sem qualquer alteração nos fluxos dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU)”, e, quanto aos novos tempos de resposta, pede ao INEM que esclareça: “Quando é que o tempo começa a contar? É no momento em que o cidadão liga para o 112? Quando a chamada é atendida? Após a triagem? Ou apenas quando o meio é acionado?”
A ANTEM diz que sem critérios públicos, métricas objetivas e “mudanças reais na triagem” o sistema continuará “no mesmo ponto”.
Já os bombeiros alertaram que, com a definição dos tempos por prioridades, os doentes são deixados à espera de ambulância, apesar de haver meios disponíveis.
Os casos têm acontecido sobretudo no interior do país e os bombeiros já começam a receber pedidos de ajuda diretamente nos quartéis.
Uma reportagem da SIC revelou na terça-feira um caso de um pedido de ajuda recebido pelos bombeiros de Tábua, de um utente que tinha ligado para o INEM, que o avisou de que a ambulância poderia demorar até duas horas (120 minutos), apesar de haver meios disponíveis na corporação, que acabou por responder de imediato.
O presidente do INEM, Luís Cabral, garante que o novo sistema de triagem do 112 está a ter boa aceitação e uma resposta positiva, no entanto, o elevado número de chamadas no início desta semana atrasou o acionamento de ambulâncias nos casos menos urgentes.
“Nessas situações, pode haver alguma insatisfação de quem nos liga, mas temos de salvaguardar quem efetivamente precisa do INEM que são as situações emergentes e muito urgentes. A essas estamos a dar a devida resposta”, disse Cabral à SIC.
Este tema merece discordância entre os vários atores do sistema. Na mesma reportagem já citada da SIC, o presidente do INEM diz que não se pode estar a despender meios para situações não urgentes que depois vão faltar nos casos urgentes e emergentes.
As corporações de bombeiros ouvidos pela mesma estação de televisão dizem que a realidade dos centros urbanos e do interior não é a mesma. Argumentam que não faz muito sentido esperar mais de uma hora para enviar meios quando as quatro ambulâncias estão paradas no quartel.
E que isso pode subverter o sistema, com os cidadãos a ligar diretamente para os bombeiros locais e não para o CODU.
