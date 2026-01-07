Sistema de triagem do INEM já está debaixo de fogo. O que é? O que mudou? E deve ser aplicado da mesma forma em todo o país?

Pelas 14h05 houve uma nova chamada e foi registado que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e pelas 14h09 foi enviada a viatura médica de Almada, que, entretanto, ficou livre.

Ainda assim, à Renascença, Rui Lázaro admitiu que o novo modelo de triagem no Instituto Nacional de Emergência Médica pode ter estado na base do atraso no socorro. "A ocorrência inicialmente triada, como podendo aguardar pelo envio de meios, pode ter sido determinante para o desfecho trágico", diz o presidente do sindicato.

"Não se trata de um problema do CODU, do INEM, ou do novo modelo de triagem. A única coisa que foi instituída é uma triagem por cores, que determina unicamente o tempo do acionamento de meios", Luís Filipe Barreira, bastonário da Ordem dos Enfermeiros .

O representante dos técnicos de emergência pré-hospitalar reforça ainda que "antes deste novo modelo de prioridades, o que teria acontecido é que, assim que a chamada é triada como emergente, teriam sido procurados os meios de emergência para enviar para esta ocorrência".

Ouvido pela Renascença, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, contraria a versão dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que acusa de querer "criar ruído". "Não se trata de um problema do CODU, do INEM, ou do novo modelo de triagem. A única coisa que foi instituída é uma triagem por cores, que determina unicamente o tempo do acionamento de meios", explica.

Luís Filipe Barreira atribui a responsabilidade do atraso no socorro ao idoso à falta de ambulâncias na margem sul do Tejo. "Na verdade temos um problema de falta de ambulâncias na margem sul, que não é de hoje, nem de ontem, e é necessário que seja feita esta reforma estrutural", continua.

Já havia antes críticas a este sistema?

Mesmo antes deste caso que acabou em morte, já no início da semana, em comunicado, a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica (ANTEM) diz que, apesar da “campanha mediática” sobre as alterações na triagem de chamadas do INEM, a introdução de novos tempos de resposta e revisão das prioridades, “nada mudou”.