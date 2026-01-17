Aldeia de Penela lança construção de abrigo comunitário com dinheiro de Jorge Mendes

17 jan, 2026 - 11:30 • Diogo Camilo
Oito anos e meio depois do incêndio de Pedrógão Grande, vai ser colocada este sábado a primeira pedra do abrigo contra fogos da Ferraria de São João, uma aldeia no concelho de Penela que também foi afetada pelos fogos de junho de 2017.
Este é o primeiro do tipo a ser construído de raiz em Portugal para a proteção contra fogos florestais, com paredes de betão e várias estruturas de isolamento da temperatura. Mas não vai servir só de abrigo. Será também um espaço comunitário, no centro da aldeia, com uma loja da aldeia, um café e divisões para reuniões.
O investimento é de 300 mil euros mais IVA e será todo ele suportado por Jorge Mendes, o super empresário do mundo do futebol, que é o mecenas e marcará presença e fará um discurso durante a colocação da primeira pedra este sábado, que tem início por volta das 12h00.
Luís Teixeira, o presidente da Associação de Moradores da Ferraria de São João, não esconde à Renascença o orgulho no abrigo, mas salienta o objetivo deste ser apenas o primeiro de muitos projetos deste tipo: "Se pudermos ser pioneiros e um balão de ensaio para replicar este mesmo projeto, aí sim ficarei verdadeiramente orgulhoso".
A loja-café vai permitir receber turistas que visitam a aldeia, assim como os habitantes, e abre espaço à deslocação de grupos de teatro e de música.
"Com o abrigo já é possível, porque esses espaços, esses momentos culturais podem ser desempenhados no seu interior", explica o responsável, que adianta que o abrigo poderá alojar um mínimo de 40 pessoas em situações de emergência.
A inauguração do abrigo está prevista para 2028, depois de um processo que começou em 2018, mas que teve de ser readaptado devido ao aumento dos custos de construção.
"Infelizmente demorou um pouco mais do que se esperava, mas o importante é que estamos neste momento a colocar a primeira pedra e, se tudo correr como desejamos, no prazo não superior a dois anos, o abrigo estará construído", afirma Luís Teixeira.
À Renascença, Luís Teixeira explica também como o projeto de construção do abrigo da Ferraria de São João se cruzou no caminho de Jorge Mendes. E tudo começa nos incêndios de Pedrógão Grande de 2017.
"Bastante impressionado com a dimensão e com a tragédia dos incêndios, o empresário Jorge Mendes contactou a associação das vítimas de Pedrógão e disponibilizou-se para poder ajudar de alguma forma. A associação contactou várias entidades e entendeu-se que uma das aldeias que podia estar elegível para poder ser ajudada era Ferraria de São João", explica o responsável da Associação de Moradores.
Na altura, não estava ainda em vista um abrigo de proteção contra fogos florestais, tendo sido levantada a hipótese de construir algo pioneiro e que viesse a ser replicado a nível nacional.
E o empresário estará na cerimónia deste sábado, confirmou Luís Teixeira: "O Jorge Mendes estará na aldeia. E fará uso da palavra."