Aldeia de Penela lança construção de abrigo comunitário com dinheiro de Jorge Mendes

Oito anos e meio depois do incêndio de Pedrógão Grande, vai ser colocada este sábado a primeira pedra do abrigo contra fogos da Ferraria de São João, uma aldeia no concelho de Penela que também foi afetada pelos fogos de junho de 2017.

Este é o primeiro do tipo a ser construído de raiz em Portugal para a proteção contra fogos florestais, com paredes de betão e várias estruturas de isolamento da temperatura. Mas não vai servir só de abrigo. Será também um espaço comunitário, no centro da aldeia, com uma loja da aldeia, um café e divisões para reuniões.

O investimento é de 300 mil euros mais IVA e será todo ele suportado por Jorge Mendes, o super empresário do mundo do futebol, que é o mecenas e marcará presença e fará um discurso durante a colocação da primeira pedra este sábado, que tem início por volta das 12h00.

Luís Teixeira, o presidente da Associação de Moradores da Ferraria de São João, não esconde à Renascença o orgulho no abrigo, mas salienta o objetivo deste ser apenas o primeiro de muitos projetos deste tipo: "Se pudermos ser pioneiros e um balão de ensaio para replicar este mesmo projeto, aí sim ficarei verdadeiramente orgulhoso".

A loja-café vai permitir receber turistas que visitam a aldeia, assim como os habitantes, e abre espaço à deslocação de grupos de teatro e de música.

"Com o abrigo já é possível, porque esses espaços, esses momentos culturais podem ser desempenhados no seu interior", explica o responsável, que adianta que o abrigo poderá alojar um mínimo de 40 pessoas em situações de emergência.