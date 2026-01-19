IA nas escolas: milagre educativo ou caminho para o desastre? OCDE alerta para "preguiça metacognitiva"

O impacto da Inteligência Artificial (IA) no ensino é um tema quente. E a publicação do relatório Digital Education Outlook 2026, da OCDE, esta segunda-feira, veio deitar mais algumas achas para a fogueira do debate.

Enquanto a OCDE recomenda o uso cauteloso da IA generativa como apoio à aprendizagem, em Portugal, o relatório dividiu o sector: o Governo apelou à adaptação das escolas, mas dezenas de professores universitários exigem a sua proibição imediata, alertando para riscos cognitivos e éticos.

O uso da IA nas escolas garante melhores notas?

Depende. A IA pode melhorar o desempenho imediato, mas prejudicar a retenção de conhecimento a longo prazo. Um estudo na Turquia, com mil alunos, revelou que o acesso ao GPT-4 melhorou o desempenho imediato em matemática até 127%. No entanto, "os alunos tiveram um desempenho 17% pior assim que o acesso foi removido".



Segundo o relatório da OCDE, "quando utilizada como um atalho e não como uma ferramenta de aprendizagem, a IA generativa pode deslocar o esforço cognitivo e enfraquecer as competências que sustentam a aprendizagem profunda".

O que diz o Governo português sobre a IA nas escolas?

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, afirmou esta segunda-feira que a IA "é uma realidade que não pode ser ignorada". Para o governante, "o que temos de fazer é, com essa mudança tecnológica, termos a capacidade de, seja com a formação dos professores, seja na alteração dos métodos de ensino, seja na alteração dos próprios currículos, aproveitarmos as oportunidades que essa mudança nos traz".

Acrescentou ainda que "com as estratégias adequadas, esses riscos podem ser minimizados e os benefícios podem ser maximizados".

Um tutor de IA pode ensinar melhor do que um professor?

Em alguns contextos, sim. Um ensaio clínico da Universidade de Harvard mostrou que alunos acompanhados por um tutor de IA alicerçado no método socrático "alcançaram ganhos de aprendizagem que foram mais do dobro dos do grupo de aprendizagem ativa" e fizeram-no em "significativamente menos tempo".



A vantagem, segundo o estudo, está na "hiperpersonalização", onde a IA "aborda conceitos errados específicos que um professor de sala de aula não consegue abordar individualmente para cada aluno em simultâneo".

Os estudantes conseguem reter o que aprendem com a ajuda da IA?

Nem sempre. Num estudo com estudantes de cinco universidades norte-americanas, os alunos que utilizaram IA generativa para escrever um ensaio obtiveram melhores classificações, mas "apenas 12% do grupo que usou IA conseguiu recordar o que tinha escrito uma hora depois, em comparação com 89% dos outros grupos".

A OCDE alerta para a "preguiça metacognitiva", um fenómeno em que os alunos demonstram uma "preferência por respostas rápidas e eficientes em vez de um raciocínio lento e esforçado".