​Ensino superior. Inscrições no privado aumentam o dobro face ao público

O número de alunos no Ensino Superior cresce a um ritmo mais acelerado no setor privado do que no público. A conclusão é do Observatório do Ensino Superior Privado, que é lançado esta terça-feira.

A presidente deste observatório, Cristina Ventura, diz à Renascença que a iniciativa surge porque consideram que o setor “não é suficientemente reconhecido”, isto apesar do ensino superior privado ser responsável por milhares de diplomados em Portugal.

“Tem já um peso relativo muito significativo. 61 instituições de ensino superior, mais de 92 mil estudantes, 20 mil diplomados que são colocados no mercado por ano, movimenta mais de 400 milhões de euros por ano”, enumera.

Para dar destaque ao ensino superior privado, o observatório vai, por um lado, utilizar estatísticas já existentes, e, por outro, produzir informação própria. Foi assim que concluiu que, dentro do número crescente de alunos no Ensino Superior, o privado cresce mais do que o público.

“O nosso tratamento permitiu percebermos que o setor privado na última década cresce 61%, enquanto o setor público cresce 24%. Portanto, a velocidade de crescimento no setor privado tem sido mais do dobro do que acontece no conjunto das instituições públicas”, reforça a académica.

No privado há mais mulheres na liderança

O observatório tem desde já um site em funcionamento onde estão acessíveis estes dados. Cristina Ventura destaca outra faceta do setor.

“A liderança das instituições tem um índice de senhoras na ordem dos 33%, significativamente superior aquilo que acontece no público”, assegura.

Nestas declarações à Renascença Cristina Ventura explica que a missão do Observatório é caracterizar o Ensino Superior privado, permitindo, por exemplo, desconstruir preconceitos.

Cristina Ventura reconhece que “há uma espécie de estereótipo que associa, de alguma maneira, o ensino privado a classes sociais mais elevadas. Ora, essa informação, no que respeita ao ensino superior privado, efetivamente está longe de estar confirmada”.

A presidente do observatório cita um “estudo recente do Eurostudent, um consórcio internacional europeu, que mostra justamente que a percentagem de alunos oriundos de famílias de um estatuto socioeconómico inferior no ensino superior privado é significativamente maior quando comparado com os colegas em iguais circunstâncias no público”.

“Os últimos dados que temos é que no ensino superior privado há cerca de 60% de estudantes oriundos destas classes, comparados com cerca de 40% no setor público”, detalha.

Cristina Ventura refere ainda que “todos os dados que estão disponíveis no site são de acesso completamente aberto, mas, mais do que isso. Há um conjunto de estudos e relatórios que dá origem depois a esta informação visual [patente no site] que está igualmente disponível a todos aqueles que possam ter interesse”, explica.

A presidente do observatório garante que basta entrar em contacto com a equipa e que os dados serão fornecidos a “investigadores, comunicação social, decisores das instituições para tomarem decisões mais informadas”, entre outros.