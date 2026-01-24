"É possível que os melhores alunos estejam cada vez melhores e os piores cada vez mais atrás"

Há pouco dizia que a matemática é difícil por ser mais abstrata. Será que, neste tempo digital, de tempos de concentração menores, de estímulos constantes, de alguma forma, o cérebro das gerações mais novas está menos preparado para matérias mais abstratas?

Eu acho que é bem possível, sim. Esse é talvez o maior fator que eu encontro em termos da diferença entre os alunos que recebemos atualmente nas universidades e os que recebíamos há 10 anos ou 15 anos. Os alunos atualmente estão sujeitos a constantes estímulos exteriores de toda a ordem e estímulos que são muito apelativos, seja para assistir a séries em streaming, seja para videojogos, seja para todo o tipo de conteúdos de redes sociais e tudo isso.

E, de certa forma, estão a competir connosco no tempo de atenção que temos dos nossos estudantes. E a competição é feroz, porque estes canais de entretenimento estão cada vez mais eficazes a atrair a atenção das pessoas.

E, de facto, isso é um pouco difícil de compatibilizar com a atividade de estudo, porque a atividade de estudo, por mais que tentemos criar materiais que sejam apelativos e interessantes, será sempre um conteúdo de informação, denso e é difícil de competir com conteúdos puramente de entretenimento.

Hoje é mais difícil ter a atenção dos alunos, simplesmente porque estão mais ocupados, têm muito mais informação para digerir, têm muito mais coisas para fazer, não têm sequer momentos mortos. Os bons alunos que nós recebemos são alunos que têm uma forma de estruturar e de organizar a sua vida muito, muito rígida e muito eficiente.

Ser estudante, principalmente a nível superior, mas também logo no ensino secundário, é, essencialmente, um trabalho a tempo inteiro, em que não há uma isenção de horário, ou seja, são eles próprios que têm de gerir a sua própria vida, têm de decidir “este período aqui agora da tarde eu vou estudar e no período seguinte eu vou ver uma série, ou vou ter com os meus amigos, vou jogar um videojogo”.

Isso é difícil, mesmo para nós adultos. Para conseguirmos ser eficientes temos, de facto, de estruturar completamente o nosso tempo e de ser muito racionais na utilização desse elemento-chave e escasso que é o tempo. Basicamente, esse é talvez o grande problema dos nossos alunos.

Falta maturidade aos alunos para poderem organizar o dia conforme estava a descrever?

Eu não diria que falta maturidade, eu acho que eles têm muita maturidade. Se faltasse maturidade, eles estariam todos perdidos e não estão, porque eles continuam a chegar à faculdade.

Eu acho que eles são muito mais eficientes do que nós éramos a estruturar o tempo deles. Haverá alguns que não conseguem fazer e esses aí eventualmente até não vão chegar à universidade.

Eu não diria que falta maturidade. Eu admiro-os pela sua maturidade, porque dada a quantidade de informação e de solicitações que eles têm, é incrível como ainda assim continuam a estudar e como ainda assim continuam a chegar à universidade e a fazer os seus cursos e tudo isso. Claro que gostaríamos sempre de ter taxas de aprovação mais altas e tudo isso, mas ainda assim acho que eles fazem milagres.

Voltando às questões da aprendizagem da matemática, em Portugal ensina-se matemática para aprender ou para fingir que se aprendeu até ao exame?

Está a pôr o dedo na ferida. Esse é talvez o grande problema do ensino em Portugal e, se calhar, até em muitos outros países. Acho que é um sinal dos tempos, principalmente com a massificação do ensino, veio também a massificação da avaliação e isso leva a que as coisas sejam feitas de forma automática. Ora, se há coisa que não deve ser feita de forma automática e em massa, como uma linha de montagem é a educação. Porquê? Porque são pessoas e as pessoas são todas diferentes, os alunos são diferentes e neste momento estão a ser tratados todos como iguais e todos têm o mesmo exame. E porque é que não é possível personalizar o ensino neste momento? Porque nós ambicionamos, o que também é bom, educar praticamente toda a gente a um determinado nível. Estamos a educar muita gente e como este é um processo que, normalmente, é assumido pelo Estados, não há dinheiro para ter um professor — já não diria um para cada aluno como era na Antiga Grécia — mas um professor para meia dúzia de alunos. Neste momento, principalmente nas faculdades, temos muitas vezes um professor para centenas de alunos.

Este ensino massificado levou a este estado em que os alunos, pragmaticamente, tentam perceber qual é o caminho mais curto para o sucesso. O caminho mais curto para o sucesso, muitas vezes, sim, é aprender a responder umas quantas coisas que muitas vezes aparecem no exame e não entender realmente, até um nível mais profundo.

É uma pena porque, primeiro, não vão aproveitar o melhor da matemática, no sentido de não ver a melhor versão da matemática enquanto estudantes; e, segundo, porque percebendo não entendendo, vão esquecer ou — se não esquecerem — não vão conseguir transferir esse conhecimento para a sua vida profissional. Tudo isso parece-me um dos grandes problemas do ensino atual.

E qual seria a solução? Acabar com os exames seria uma ajuda?

Mais uma vez, como disse, os problemas fáceis já foram resolvidos, estes são os difíceis. Tem de haver um equilíbrio. Agora, se este que temos é o equilíbrio correto ou não, não sei. Eu acho que tem de haver necessariamente exames que são transversais, aplicados de forma transversal, em todo o país, porque cria um certo nivelamento e uma garantia de que os alunos que acedem à universidade foram todos avaliados mais ou menos pela mesma bitola. Por outro lado, o exame é uma coisa normalmente muito curta, muitas vezes injusta e há alunos que lidam mal com a pressão e são subavaliados, porque simplesmente têm dificuldade a fazer o exame, enquanto outros até são sobreavaliados porque são alunos que são muito eficientes.

Será preciso um meio termo, que é basicamente o que nós temos atualmente: uma componente em que a reflexão é feita pelas escolas e depois outra componente que é feita a nível nacional com exames.

Na faculdade onde dou aulas tento combater esta ideia de que a forma de passar numa certa unidade curricular é estudar exames dos anos anteriores, aprender e decorar ali umas quantas questões. O que faço é tentar diversificar bastante as perguntas que aparecem no exame para dificultar a vida a essas pessoas e obrigar as pessoas a ganhar a maior profundidade possível nas matérias em causa. Assim, o exame avalia de facto a profundidade que a pessoa tem no conhecimento de uma certa matéria, em vez de o quanto ela é boa a resolver dois ou três tipos de problemas.

Eu acho que eventualmente poderia ser feito o mesmo nos exames a nível nacional. Eu não sou propriamente um especialista na matéria, mas acho que talvez os exames sejam demasiado previsíveis.



