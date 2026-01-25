"Já não era sem tempo". Campo de Ourique aplaude obras na Rua Ferreira Borges

O ruído quase constante dos automóveis deu agora lugar ao barulho das máquinas, que, aos poucos, vão removendo da Rua Ferreira Borges, a principal artéria de Campo de Ourique, em Lisboa, os basaltos por debaixo do piso onde estão as linhas de elétrico, que vão desaparecer. Há décadas que por ali não passa um "amarelo".

"Só quem nunca atravessou esta rua, de uma ponta à outra, e nunca teve a sensação de que estava numa qualquer montanha-russa, tal a quantidade de buracos, é que não entende a necessidade destas obras", explica António Santos, residente num dos três quarteirões agora encerrados ao trânsito, numa primeira fase das obras que se vai estender, pelo menos, até agosto.

Num dos cruzamentos entre quarteirões, de mãos nos bolsos e avental posto, está Carlos Costa, que olha para uma máquina, ruidosa, que vai picando a pedra até a partir. E que é retirada do local por uma outra máquina, mais volumosa e, consequentemente, mais barulhenta.

"Para os munícipes aqui da zona de Campo de Ourique, vai ficar muito melhor a nível de passeios e circulação de trânsito. Vai favorecer muito", diz, recordando que as obras até já deviam ter arrancado na altura em que o presidente da autarquia era Fernando Medina.

De tesoura na mão, a cortar as fitas de plástico que juntam os jornais do dia, João Valente ocupa o interior do pequeno quiosque de venda de jornais, revistas e tabaco.